MADRID. EL GOBIERNO INSISTE EN QUE CUMPLE LAS RATIOS ENTRE USUARIOS Y TRABAJADORES EN “TODAS Y CADA UNA” DE LAS RESIDENCIAS

Google Plus

- "Máximo respeto" a quien quiera denunciar porque no lo considere así. El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, insistió este martes en que “se están cumpliendo” las ratios entre usuarios de las residencias de mayores y los trabajadores establecidas por la ley de dependencia en “todos y cada uno de los centros” y expresó su “máximo respeto a la decisión de cualquier trabajador si no considera que se está cumpliendo con la normativa vigente”.

Garrido se expresó en estos términos durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno al ser preguntado por la opinión del Ejecutivo acerca de la decisión de una trabajadora que, según recoge ‘Cadena Ser’, ha denunciado ante el juzgado que la noche del 4 de agosto trabajó toda la noche apoyada por ocho auxiliares.

“Máximo respeto a la decisión de cualquier trabajador si no considera que se está cumpliendo con la normativa vigente”, argumentó el representante del Gobierno de Cifuentes, quien añadió que “nosotros si consideramos que lo estamos haciendo”, puesto que “se están cumpliendo las ratios en todos y cada uno de los centros”.

En este sentido, señaló que “desgraciadamente a veces los accidentes ocurren”, pero afirmó que en esos casos “lo que hay que hacer es investigarlo, determinar las causas y también tomar medidas que puedan mejorar e impedir que se vuelva a producir”.

Asimismo, informó de que en el caso de la muerte de una mujer de 93 años en una residencia de Alcorcón “la investigación médica ha concluido que la atención que se le prestó era la que había que ofrecer”, por lo que “no ha habido nada extraño en el fallecimiento de esta persona”. Por último, volvió a incidir en que “estamos por encima de las ratios que nos exigen en todos nuestros centros”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso