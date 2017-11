MADRID. EL GOBIERNO ASEGURA QUE MIL FAMILIAS SE BENEFICIARÁN ESTE CURSO DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR

La Comunidad de Madrid destinará 350.000 euros para que cerca de mil familias puedan beneficiarse de las ayudas directas para transporte escolar este curso 2017/18, según explicó su portavoz, Ángel Garrido, quien indicó que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades para el alumnado madrileño.

Garrido afirmó que estas ayudas van dirigidas a todos aquellos alumnos que no disponen de una oferta educativa cercana adecuada a su etapa y no pueden utilizar las rutas de transporte escolar que contrata la Consejería de Educación e Investigación cada año.

La cuantía de las ayudas se establecerá dependiendo de la distancia entre el domicilio de la familia y el centro docente e irán desde los 260 hasta los 1.100 euros por alumno y curso.

Los principales beneficiarios serán los estudiantes de zonas que no dispongan de un centro docente público en su localidad para su etapa educativa obligatoria o los que lo tengan a más de cinco kilómetros de su domicilio.

Las ayudas también incluirán a los alumnos de segundo ciclo de Infantil (3-6 años), ya que la Comunidad de Madrid apuesta por generalizar su escolarización, a pesar de no ser una etapa obligatoria.

Por otra parte, añadió Garrido, gracias a esta dotación presupuestaria se facilitará el transporte a los alumnos del programa bilingüe que terminen la Educación Primaria y no dispongan de un instituto bilingüe en su municipio.

Manifestó que el Gobierno regional hará extensiva estas ayudas a todos los alumnos escolarizados en centros de Educación Especial y a los de centros públicos y concertados que padezcan una grave discapacidad motora.

También estarán incluidos los alumnos derivados por los Servicios de Salud Mental que necesiten un tratamiento terapéutico y no puedan asistir a sus centros docentes y los estudiantes de barrios de tipología especial o núcleos chabolistas que no dispongan de rutas de transporte escolar.

Garrido dijo que además de las ayudas directas, el Gobierno madrileño destina otros 16,5 millones de euros a la contratación de 621 rutas de transporte escolar que dan servicio a más de 17.500 alumnos de la región.

Este servicio se presta de manera gratuita a aquellos alumnos de niveles de 2º ciclo de educación Infantil, de Primaria y Secundaria obligatoria residentes en zonas rurales que deban ser escolarizados en un municipio distinto al de su residencia.

Además, destacó que este curso 2017/18 la Comunidad de Madrid bate el récord en ayudas con una inversión total de 110,9 millones de euros en becas, que recibirán alrededor de 225.000 estudiantes, lo que supone un aumento del presupuesto en 9,6 millones más y de los beneficiarios en 8.484.

Entre estas ayudas destacan la de reducción de precio del menú escolar, que cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros (6,7 millones más que el curso anterior) para alcanzar los 100.000 beneficiarios.

Asimismo, añadió, el Gobierno regional destinará 36 millones de euros para que más de 32.300 familias de niños de entre 0 y 3 años puedan beneficiarse de los cheques guardería para las escuelas infantiles de titularidad privada.

El Ejecutivo madrileño también destina siete millones de euros a las Becas de Segunda Oportunidad, creadas para facilitar la formación y reducir el desempleo juvenil. Asimismo, se ofrecen becas dirigidas a los alumnos que cursan estudios de Formación Profesional en centros privados autorizados de la región, para lo cual destinará 22 millones de euros a 10.000 estudiantes.

El programa de ayudas se completa con el refuerzo del programa de préstamo de libros para familias desfavorecidas del que se han beneficiado hasta este momento cerca de 385.000 alumnos este curso, y las ayudas destinadas a los ayuntamientos para el servicio de comedor en períodos no lectivos, que contarán con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso