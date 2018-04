MADRID. LA ASAMBLEA PIDE AL GOBIERNO UNA ESTRATEGIA MADRILEÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy una proposición no de ley (PNL) de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP, en la que se insta al Gobierno regional a elaborar una ley integral del juego en la que, entre otras medidas, se incorpore la elaboración de una estrategia madrileña para la prevención de la ludopatía.



También se propone la creación de un Consejo del Juego en la Comunidad de Madrid, en el que estén representados los ayuntamientos y la Comunidad, los partidos con representación en la Asamblea, operadores de juego y asociaciones de afectados por el juego, encomendando que su primera labor sea la elaboración en seis meses de un informe de evaluación de la actividad del juego en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, se incluye la eliminación de la comunicación comercial de apuestas deportivas y la comunicación comercial de juegos de azar o de apuestas en horario infantil, incluyendo el transcurso de los eventos deportivos que se den en ese horario en Radio Televisión Madrid S.A.

En la PNL aprobada se establece la elaboración de una regulación de la implantación territorial de las salas de juego que impida su concentración o su instalación en lugares de especial riesgo por su cercanía a centros de terapia para ludópatas, centros escolares o de Educación Secundaria. Además, se propone la inclusión de información sobre el juego en las campañas escolares sobre adicciones y prevención.

PLAN DE INSPECCIÓN

Esta PNL también insta a la Consejería de Sanidad a elaborar el Plan Parcial de Inspección en Adicciones, incluyendo acciones específicas dirigidas a las casas de apuestas, el juego 'online' y otras actividades de juego, reforzando el servicio de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la normativa, y a incluir en la cartera de servicios de todos los centros de la red de atención a drogodependencias atención a los problemas derivados del juego patológico para afectados y sus familias.

También se plantea el establecimiento de una fracción no menor al 1% de la recaudación asociada al juego que será canalizada para la atención de las patologías que esta misma actividad genera entre los usuarios y el alineamiento automático del Plan regional sobre drogas con el Plan nacional sobre drogas y adicciones.

En la misma PNL se insta al Gobierno central a realizar las modificaciones oportunas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, incorporando la regulación de la publicidad de las actividades de juego y estableciendo la prohibición total de publicidad de apuestas y juego durante los horarios infantiles en radio y televisión.

Igualmente, se plantea la prohibición de este tipo de publicidad en espacios infantiles o de uso específico de menores y el impulso de campañas de prevención y sensibilización enfocadas a los consumidores potencialmente vulnerables.

También se establece impedir las promociones de eventos deportivos o de equipos de categorías juveniles o inferiores por parte de empresas de juegos de azar y la prohibición de los bonos regalo para realizar apuestas como reclamo publicitario.

Otra de las propuestas que salió adelante es establecer como obligatorios los mensajes de prevención y prudencia en los portales 'online', así como en los lugares donde se realizan presencialmente las apuestas de manera visible y notoria.

PARTIDOS

El diputado de Podemos Emilio Delgado dijo que no es partidario de prohibir y destacó que no está de acuerdo con los que plantean que "el problema no es el juego sino los jugadores", porque es lo mismo que dicen los que defienden las armas y el tabaco. Asimismo, indicó que el objetivo de su iniciativa es “armonizar los intereses de todos los sectores afectados”.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Victoria Alonso se refirió a la necesidad de realizar más campañas para sensibilizar a la sociedad sobre las conductas adictivas.

La diputada del PSOE Isabel Ardid también dio su apoyo a esta iniciativa, que fue criticada por el diputado del PP Eduardo Oficialdegui, quien manifestó que “algunas medidas ya están contempladas en la ley actual y otra exceden las competencias” de la Comunidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso