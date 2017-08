GAROÑA. EL PP DE BURGOS REPROCHA A SUS "COMPAÑEROS DE MADRID" QUE NO HAYAN AGOTADO LA NEGOCIACIÓN

El presidente del PP de Burgos y de la Diputación provincial, César Rico, reprochó este martes a sus "compañeros de Madrid" que no hayan agotado la negociación para hacer posible la continuidad de la central nuclear de Garoña.

Rico considera "muy mala noticia" el cierre de la central tanto para Burgos como para toda la región, y cree que los motivos están en la "minoría mayoritaria" del PP en el Congreso de los Diputados, "que ha dificultado que el acuerdo del Consejo de Ministros sea lo más factible posible al mantenimiento de Garoña".

Aseguró que en Burgos "seremos exigentes con nuestros compañeros de Madrid". "Tendríamos que haber agotado hasta el último minuto esa capacidad de negociación porque no solo estamos hablando de Garoña sino que este debate se va a proceder con otras centrales dentro de un año", alertó.

"NO HAY ALTERNATVA"

Estando en minoría, apuntó, "hay que tener capacidad de negociación" y "no se puede en principio tirar la toalla sin agotar todas las vías" en un ámbito que "crea un antecedente" para las demás centrales nucleares operativas.

Denunció, además, que había "poco interés" por parte de las empresas que gestionan Nuclenor, Endesa e Iberdrola, por lo que el cierre tenía que ser "empresarial" a la vista de resultados económicos y no una decisión política.

Rico alertó que mil familias viven directa o indirectamente de la actividad en esa central y "no hay alternativas". Lamentó, en ese sentido, que "el PP nacional no haya sido capaz de comprender cuál ha sido el esquema y el tejido industrial y empresarial de tres comarcas como son Miranda de Ebro, La Bureba y Las Merindades". "No hay alternativa", insistió, "queremos un complemento a Garoña, no una alternativa a Garoña, que no hay".

