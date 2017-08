MADRID. LA CALLE GALILEO SE QUEDARÁ EN UN CARRIL Y EL RADAR YA HA MULTADO POR SUPERAR LOS 20 KM/H

Google Plus

La calle Galileo de Madrid se quedará en un carril pese a la reversión de su peatonalización parcial, mientras el radar que limita a 20 km/h la velocidad a la que se puede circular ya se ha estrenado con la multa a un vehículo.

Así lo confirmó hoy la vicealcaldesa, Marta Higueras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que dejó claro que la rectificación del Ayuntamiento por las protestas vecinales se quedará en que por los 70 metros que se habían peatonalizado ya pueden volver a circular los coches. No se restaurarán los dos carriles previos a la actuación.

“Galileo sigue siendo una experiencia piloto, nos ha dado muchísimos datos que hemos estado evaluando”, indicó Higueras. “Seguimos evaluando los datos y de momento no se parará”. Incluso, desveló que el radar móvil que limita la velocidad a 20 km/h “está ya actuando; se ha controlado a 400 vehículos y se ha puesto una multa”.

La vicealcaldesa dijo que el Gobierno municipal tiene en cuenta “todas las críticas”, al menos “las que son fundamentadas”, son “bienvenidas”, porque le “sirven para mejorar”, pero aclaró que no hay ninguna intención de devolver esta calle a su estado previo al ensayo de peatonalización.

