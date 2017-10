MADRID. GABILONDO, PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN DE LOS 4.500 MENORES TUTELADOS

Google Plus

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, mostró hoy en el Pleno su preocupación por la situación de los 4.500 menores tutelados y explicó que su grupo ha registrado una petición de celebración de una sesión plenaria sobre los menores y la protección a la infancia.

Dijo que el programa de acogimiento residencial precisa “mejoras constantes, y no siempre se están produciendo”, e instó al Gobierno regional a que realice “una evaluación objetiva del Programa de Acogimiento Residencial a fin de catalogar todas las mejoras necesarias y programar con eficacia su puesta en marcha”.

Consideró “imprescindible mejorar las ratio” y los “recursos terapéuticos que aborden la lista de espera de los mismos con medidas de urgencia”.

Aseguró que en la liquidación del Presupuesto 2016, el Gobierno regional incumplió con el incremento de las 121 plazas prometidas para tratamientos terapéuticos y las 50 plazas específicas para adolescentes.

Además, añadió, "hay carencias en edificios e infraestructuras y problemas de gestión, y los medios deben adaptarse a los menores y no al contrario, además, se deben atender las demandas de formación específica que reclaman los profesionales de este sector, quienes merecen nuestro respeto y agradecimiento”.

Dijo que es "preciso el reciclaje de conocimientos, las prácticas educativas, la mejora en la calidad de las prestaciones y la elaboración específica de estrategias que propicien la convivencia en las residencias infantiles”.

Cristina Cifuentes dijo a Gabilondo que su preocupación por los menores no es mayor que la suya y aseguró que la Comunidad de Madrid “garantiza la atención integral” de estas personas con el objetivo de “posibilitar su inserción laboral y social”.

Informó de que hay 4.500 menores tutelados y dijo que “nuestra apuesta es posibilitar que la mayoría viva con familias de acogimiento".

Tras afirmar que este año se dispone de un 63% más de presupuesto para estas cuestiones,

añadió que existen 1.600 plazas en centros residenciales o pisos y señaló que a los menores que dejan de estar tutelados también se les ofrece asistencia integral que les ayude a prepararse para asumir la vida adulta.







