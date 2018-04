MADRID. GABILONDO DICE QUE MAÑANA EN EL PLENO “NO HAREMOS UN JUICIO” A CIFUENTES, “SOLO HAREMOS PREGUNTAS”

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy refiriéndose a la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en un Pleno extraordinario del Parlamento regional para informar de su polémico máster, que desde el PSOE “no haremos un juicio, solo haremos preguntas”.



“Estamos siendo cautos”, señaló Gabilondo, quien reiteró que “no vamos a hacer un juicio ni a depender de jueces para hacer nuestra política”.

Calificó de “insostenible” la actual situación, ya que se están produciendo un “cúmulo de cosas” en los últimos meses, y pidió a Cifuentes que "cuente todo", ya que ella es la “única que sabe qué ha pasado” con este polémico máster.

Señalo que si queda insatisfecho con las explicaciones de Cifuentes, “pueden pasar bastantes cosas, desde muchos puntos de vista, aunque no descarto ningún escenario”.

Instó a Cifuentes a que “diga cosas razonables y no deje lagunas sin rellenar y que traiga argumentos además de documentos”.

Dijo que este tipo de cosas es “posible” que puedan suceder “si se hacen las cosas mal o de forma irregular”, ya que en las universidades “todo está reglado académicamente”.

“Se pueden hacer si falsea o no se juega limpio”, añadió Gabilondo, quien manifestó que es “importante aclarar ese asunto para los que hacen las cosas bien”.

Respecto a las posibles actuaciones si no son convincentes las explicaciones de la presidenta regional, afirmó que “no se descarta ni se confirma una moción de censura”.



