MADRID. GABILONDO PIDE A TABOADA QUE “NO SE DESENTIENDA” DE LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA INFANTIL 'CHARLIE RIVEL' DE COSLADA

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que visitó hoy, acompañado del alcalde de Coslada, Ángel Viveros, la Escuela Infantil 'Charlie Rivel' de esta localidad para conocer sus “deficiencias estructurales”, instó al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, a que “no se desentienda” de esta situación.

Tras reclamar el compromiso de la Comunidad con este centro escolar, Gabilondo dijo que su “preocupación” son “los niños y sus familias, que también están preocupadas”.

Agregó que “sin necesidad de alarmismos, las preocupaciones se curan resolviendo los problemas”, y señaló que “hay que hablar más de corresponsabilidad y no tanto de competencias”.

Gabilondo manifestó que hace ocho años se tenía que haber construido un nuevo centro y que, a fecha de hoy, sigue sin realizarse, y consideró necesario “resolver si hay que trasladar a los niños por la situación de la infraestructura o si no hay problemas de seguridad y pueden seguir en el mismo sitio”.

Además, añadió que hay que pedir a Taboada que asegure que el plan de inversiones contemple un nuevo centro escolar de este tipo en Coslada, “que es un compromiso de la Comunidad que todavía no ha ejecutado”. “Es verdad que ésta es una competencia municipal, pero Taboada no puede desentenderse”, concluyó.

El alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, dijo que han aparecido nuevas grietas en la citada escuela infantil y añadió que “no se sabe lo que puede suceder”.

Indicó que desde hace ocho años se espera este nuevo centro escolar y todavía no se han licitado las obras.

