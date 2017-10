MADRID. GABILONDO A LOS DELEGADOS DEL CONGRESO REGIONAL DEL PSOE: “SOLO ESTARÉ AQUÍ SI EN SU MOMENTO LO PREFERÍS Y LO DECIDÍS”

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se dirigió hoy a los casi 800 delegados al 13 Congreso del PSOE-M y afirmó que “mi futuro no será sin vosotros, será también por vosotros y con vosotros, y esto lo subrayo personalmente: sólo estaré aquí si en su momento lo preferís y lo decidís”.

Con estas palabras, Gabilondo se ofrecía para encabezar la lista del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019. Asimismo, destacó que “tenemos que ser consecuentes con la coherencia y la cohesión, solo así estaremos unidos de verdad”, señaló Gabilondo, quien manifestó que “la Comunidad de Madrid no está bien”.

También arremetió contra el Gobierno regional porque “se limita a la inercia de mantener una situación que no es justa, que subordina el interés público al interés privado, ignora la desigualdad creciente y no afronta en sus raíces la corrupción, que se ha constituido como una forma de entender y de ejercer el poder”.

Tras señalar que “el socialismo tiene corazón y esto nos obliga a intervenir, a participar a escuchar y a lograr ese reequilibrio y redistribución a través de políticas públicas”, explicó que “tenemos que lograr ser preferibles, merecer la confianza, ser fiables y solventes y ser coherentes con lo que decimos y hacemos”.

Gabilondo señaló que “hay una sociedad de 21,7% de pobres que son los que merecerían confianza frente a un 80% que supondríamos sin entrañas”. Además, se mostró partidario de “presentar una alternativa consistente a un Madrid gobernado en la inercia de conservar una situación injusta e impresentable. Con un desempleo enorme y unas desigualdades injustificables siempre y más aún en una Comunidad rica”.

El portavoz del PSOE en la Asamblea se Madrid planteó ”transformar Madrid”, propuso “buscar fuerzas y razones, alianzas para ofrecer prosperidad y seguridad” y explicó que “nuestro proyecto ha de sostenerse en la ciencia, en la educación, en la cultura como bases para una verdadera y adecuada salud. Sin dejar a nadie al margen, ni los dependientes, ni los agredidos por una sociedad cuya violencia es también, a veces, silenciosa”.

PRIMARIAS MODÉLICAS

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, calificó de “modélico” el sistema de primarias y dijo que José Manuel Franco fue uno de los que propuso a Pedro Sánchez presentarse a la Secretaria General del PSOE.

Defendió la Carta Magna, “la siento mía”, pero consideró que “otra gente no lo considera así y por eso hay que reformarla”.

También tomaron la palabra el secretario regional de Política Institucional de CCOO, Manuel Rodríguez; el secretario general de UGT-Madrid, Luis Miguel López, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid, Borja Terrés.

Por otro lado, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco, quien tras ganar las primarias será proclamado secretario general del PSOE-Madrid el próximo domingo, antes de la clausura del 13 Congreso de los socialistas madrileños, dijo que espera que sea un evento “pacífico”.

“Después de las primarias corresponde un congreso pacífico, de integración, para salir fortalecidos para ganar las elecciones de 2019”, manifestó antes del inicio de la inauguración del citado evento, celebrado en Coslada.

