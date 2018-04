MADRID. GABILONDO CONSIDERA AFECTADA LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO MADRILEÑO

Google Plus

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy en el Pleno parlamentario, dirigiéndose a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “lo que ayer escuchamos –en la sesión plenaria sobre el polémico máster de la mandataria madrileña- rezuma no solo desdén a la autonomía (universitaria), sino una profunda injusticia para con todos los profesionales que hacen competentemente su trabajo en todas las universidades”.



“Y, sobre todo, para los estudiantes que tanto esfuerzo, tiempo, autoestima y presupuesto ponen para poder cursar y aprobar legítimamente un máster universitario”, añadió.

Destacó que “sin autonomía universitaria se cortaría de raíz la columna vertebral de una región que debe de aspirar a que la calidad educativa y la investigación sean la clave de la mejora de su futuro y bienestar”.

Gabilondo, que preguntó a Cifuentes si considera que está viéndose afectada la autonomía del sistema universitario madrileño, dijo que “el sistema universitario sin libertad, responsabilidad y seriedad académica y científica, sin autogobierno y gestión, sin evitar interferencias externas, no sería educación superior en absoluto, al verse afectada su autonomía”.

“Los recientes acontecimientos nos hacen pensar que se pone si cabe más en cuestión la autonomía y el prestigio universitario, sobre todo si pudiera haberse vulnerado algo tan decisivo como la igualdad en el acceso a los estudios y la consecución de las titulaciones”, continuó.

Por su parte, Cifuentes negó que esté en peligro la autonomía universitaria y mostró su “compromiso” con ella. Asimismo, pidió a Gabilondo que le diga “una sola actividad en contra de la autonomía universitaria o que no haya incidido más en potenciarla”.

Asimismo, se refirió a las inversiones de la Comunidad de Madrid en este sector educativo y dijo que el PSOE, con esta pregunta, pretende alargar el debate sobre su máster y justificar la moción de censura contra ella.



