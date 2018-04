MADRID. GABILONDO, SOBRE CIFUENTES: "NOS PARECE BIEN QUE ESCRIBA CARTAS AL RECTOR, SI HAY COSAS QUE ACLARAR” ENTRE ELLOS

Google Plus

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy respecto a la renuncia de Cifuentes a su polémico máster que “nos parece bien que escriba cartas al rector, si hay cosas que aclarar” entre ella y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).



Gabilondo indicó que le habría gustado que Cifuentes hubiera hablado de esas cuestiones en el Pleno de la Asamblea en el que dio explicaciones sobre su máster, que es “irrenunciable” si es legítimo, pero si no lo es, habría que “anularlo”.

Por otro lado, manifestó que la “única salida” a la situación de la Comunidad tras el polémico máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, es la moción de censura presentada por su grupo. “No hay otra”, reiteró Gabilondo, quien dijo que es “necesaria” la moción ante “esta situación insostenible”.

Afirmó que cualquier otra medida no servirá para que cambie “el modo de gobernar”.

Asimismo, explicó que si Cifuentes dimite, será “un punto y seguido”, porque “entonces viene otro diputado del PP y esa no es la solución que Madrid necesita”.

Tras interesarse por la fecha de celebración de la moción de censura, se preguntó “hasta cuándo se puede esperar” y señaló que “la ciudadanía pide que se aborde ya esta cuestión”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso