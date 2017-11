MADRID. GABILONDO ASEGURA QUE EL PIB “NO RECOGE EN ABSOLUTO SI EL CRECIMIENTO HA SIDO COMPARTIDO”

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, preguntó hoy en el Pleno de la Asamblea a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, cuál es su valoración del Producto Interior Bruto (PIB) como indicador del estado de la región y matizó que este indicador “no recoge en absoluto si el crecimiento ha sido compartido”.

Gabilondo aseguró que “se están recuperando los beneficios empresariales, mientras las rentas del trabajo se comprimen por la devaluación salarial y los empleos precarios”, y dijo que “Madrid se relanza a costa de salarios deprimidos”.

Calificó de “buena noticia que el PIB crezca y que haya recuperado los niveles del año 2008”, si bien destacó que “no es suficiente con generar riqueza”.

El portavoz del PSOE manifestó que el PIB “no mide el incremento de la desigualdad, consolidada en Madrid con más de 700.000 trabajadores que ganan menos de 600 euros al mes o el 21,7% de personas en riesgo de exclusión social, y aquí no hay alivio diciendo que nuestro PIB per cápita es el más alto de toda España”.

Consideró preciso “incorporar nuevos componentes, no solo en la riqueza producida, sino también en educación, sanidad, medio ambiente, nuevos derechos, y también ampliar el marco de indicadores de desarrollo económico que utilizan ustedes tradicionalmente y tener en cuenta, por ejemplo, el índice de progreso social de la Unión Europea o el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, o el Better Life Index de la OCDE, que permite comparar el bienestar a partir de 11 indicadores esenciales para las condiciones materiales y la calidad de vida”.

En su respuesta, Cristina Cifuentes explicó que el PIB es “un buen indicador del estado de la economía, pero no el único”.

Destacó el incremento del consumo en hogares desde el inicio de la crisis y del poder de compra y aseguró que el índice de progreso de la UE “nos sitúa la primera de España”.

Asimismo, manifestó que el PIB crece más en Madrid que la media nacional y dijo que los socialistas son “los responsables de la crisis por desoír las advertencias que les hicieron”.

