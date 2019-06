Forn sale del Ayuntamiento para volver a la cárcel y no cruza Sant Jaume hasta la Generalitat

El concejal de JxCat por Barcelona Joaquim Forn ha salido del Ayuntamiento a las 19.40 escoltado por los Mossos d'Esquadra para ser trasladado a la cárcel madrileña de Soto del Real en una conducción de la Guardia Civil desde la cárcel barcelonesa Brians 2, tras participar en el pleno de constitución del consistorio, por lo que no ha hecho la visita institucional posterior al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Forn ha expresado, tras abandonar el consistorio: "Me llevo a la cárcel la energía y el apoyo que hoy he sentido con vuestros gritos en el Saló de Cent y la plaza Sant Jaume. No sé cuándo podré volver, pero lo que sí os garantizo es que, esté donde esté, seguiré luchando por la libertad, la justicia, por Barcelona y Cataluña".

UNAS CUATRO HORAS

El líder soberanista ha estado cerca de cuatro horas en el Ayuntamiento, del que ha salido por un acceso de la plaza Sant Miquel, y el traslado se ha hecho en cumplimiento del auto y la providencia del Tribunal Supremo, de 11 y 13 de junio, que determina que Forn deberá retornar a Soto "sin aplazamiento ni dilación" tras el pleno municipal.

Forn había llegado a las 15.30 de este sábado al consistorio en un coche sin distintivos policiales y en medio de un fuerte dispositivo policial en la plaza Sant Miquel, donde se ubica una de las entradas al Ayuntamiento --la principal está en la plaza Sant Jaume--, y ha entrado por un acceso en la Baixada de Sant Miquel.

Al finalizar el pleno, ha recibido abrazos y saludos de concejales de ERC, BComú, PSC y Cs, mientras que los concejales del PP no se han dirigido a él, y ha ido junto al resto de miembros del pleno a la fotografía de toda la Corporación en la Escalera de Honor del Ayuntamiento de Barcelona.

En la instántánea, Forn se ha situado en primera fila junto a Jaume Colboni (PSC), Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Manuel Valls (BCN Canvi-Cs) y Josep Bou (PP).