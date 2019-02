Fomento dará 500 millones de euros, de los 935 iniciales, a Canarias para paliar las partidas no ejecutadas en 2018

Dicha cantidad entra dentro de un convenio que el Gobierno central ha ofrecido a Canarias, con un importe total de 1.801 millones de euros, en el que ya se ha firmado la primera parte --el pasado 22 de diciembre-- que consta de 1.200 millones de euros, hasta 2025, para partidas viarias.

Después de que el Tribunal Supremo (TS) condenara al Estado al pago de todas las partidas contenidas en los "incumplimientos" del anterior convenio en materia de carreteras con Canarias, Ábalos ha afirmado que el Gobierno central "seguirá colaborando" en la financiación para las carreteras de la comunidad autónoma con tres partidas que suman un total de 1.801 millones de euros.

"Repartidos en tres partes: 1.200 millones de euros en el nuevo convenio --que se firmó el 22 de diciembre de 2018-- hasta 2025. 101 millones de euros hasta 2021 para ejecutar las obras pendientes no estaban incluidas en el convenio que ya llegó así al Gobierno porque lo firmaron con el PP. Y 500 millones de euros para un nuevo convenio para la ejecución de las sentencias del TS", ha explicado Ábalos en el pleno del Senado.

Sin embargo, la senadora de Coalición Canaria, María del Mar del Pino, ha resaltado que Canarias "estaba dispuesta a firmar el convenio para el cumplimiento de la sentencia", incluso alargando el plazo de ejecución de seis a ocho años, pero que el gobierno canario no puede "permitir la falta de respeto" al pasar de 935 millones de euros a 500 millones.

"No se puede permitir, es una falta de respeto a los canarios pretendiendo que 48 horas antes de firmar los documentos se conviertan de 935 millones de euros a 500 y pretender que Canarias renuncie al resto de la financiación", ha indicado del Pino.

Ábalos le ha asegurado que esa renuncia, la aceptaron cuando estaba el Gobierno del Partido Popular, por lo que el gobierno socialista "no puede asumir más compromisos que el que consta en la Administración", que son los 500 millones de euros. "Firmaron una deuda, renunciaron a una cantidad de dinero frente al PP, ¿ahora por qué nos lo exigen a nosotros?", le ha preguntado.

Del Pino ha insistido en que la postura del Gobierno ante la falta de dinero en las partidas no ejecutadas en 2018 es "una vergüenza". "Después no digan que es porque buscamos confortación, no señor, buscamos los derechos para Canarias", ha destacado, a lo que Ábalos le ha dicho que "espera llegar a acuerdos" con los convenios ofrecidos.