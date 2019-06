Fernández-Pacheco (PP), elegido por mayoría absoluta alcalde de Almería con los votos de Vox y Cs

Tras asumir la vara de mando, y en un discurso cargado de "emoción", ha dado las "gracias de forma muy sincera" a las "formaciones políticas" que, desde "la generosidad y la madurez, han entendido que la estabilidad amplía nuestro horizonte y ofrece mejor gestión para todos".

"Los votos se cuentan pero los gestos se entienden, así que, concejales de Vox y de Ciudadanos, los almerienses han entendido el mensaje y yo, el primero", ha dicho ya más explícitamente para añadir que se propone gobernar "muy por encima de los matices políticos que nos diferencian porque a todos nos une el esfuerzo por buscar el bienestar, la satisfacción a las demandas y las respuestas a las necesidades de los almerienses".

En su intervención ante el plenario, Fernández-Pacheco ha indicado que el "reloj marca la hora del consenso y el entendimiento" y ha reclamado de la oposición "unión" en torno a un proyecto de Almería para no convertir el Ayuntamiento en escenario de "unos continuos debates ideológicos que no interesan a nadie y que no vienen a salvar a la ciudad de nada ni nadie porque no lo necesita".

"Almería no es cuestión de despachos o sillones, y pido una oposición leal y responsable que sea parte activa de acuerdos y acciones positivas de gobierno", ha trasladado el regidor, quien ha invitado a "pasar página en el relato de una Almería dividida o enfrentada que no existe más allá de la escenografía política de quienes sostienen que cuanto peor, mejor para ellos".

Fernández-Pacheco, quien se ha impuesto a las candidaturas de PSOE y Podemos encabezadas por Adriana Valverde y Carmen Mateos, ha señalado que si bien Almería "no es una ciudad perfecta, y tiene problemas que debemos corregir", tenemos un "apasionante proceso para equilibrar las desigualdades y buscar nuevos retos que superar".

"Tiendo la manos a todos para acompañarnos para ser capaces de dar lo que Almería demanda, más allá de ideologías porque el bienestar de Almería y los proyectos comunes para más calidad de vida, iniciativas que den oportunidades a los que más lo necesitan no son cuestiones con matiz ideológico", ha apuntillado.