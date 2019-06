Farrés (PSC), primera alcaldesa de Sabadell, gracias al apoyo de Podemos: "Es fruto de la lucha de muchas mujeres"

La socialista no ha obtenido la mayoría absoluta, ya que ha sumado 11 votos --hay 27 sillas en el pleno--: los diez de su formación, más el de Podemos; mientras que el candidato de ERC, Juli Fernàndez, ha conseguido diez, los siete de los republicanos más tres de la Crida per Sabadell, y los alcaldables de Junts per Sabadell y Cs, Lourdes Ciuró y Adrián Hernández, respectivamente, han conseguido tres, también procedentes de sus mismos concejales.

En su intervención tras lograr la vara de alcaldesa, Farrés ha puesto el acento en el millar de mujeres que "han alzado la voz", y ha querido acordarse de ellas en sus primeras palabras en la nueva etapa que se abre en la ciudad, y ha manifestado que extiende la mano a todas las organizaciones.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)