GALICIA. FUNDACIÓN ONCE ABRE EN VIGO LAS PUERTAS DEL EMPLEO A JÓVENES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, ha sido una de las grandes protagonistas de la segunda edición de Finde.U-Feria Internacional de Empleo Universitario, celebrada ayer y hoy en el Instituto Ferial de Vigo, en la que han participado alrededor de 1.500 candidatos y cerca de 60 empresas e instituciones.

Se trata de una actividad que busca impulsar la contratación de jóvenes universitarios, orientarles a la hora de afrontar una entrevista de trabajo y acercarles al mundo laboral.

El foro está organizado por la Universidad de Vigo en colaboración con los centros de enseñanza superior de Oporto y Tras-os-Montes, ambos de Portugal.

La directora regional de Inserta en Galicia, Menchu Iglesias, indicó que la presencia de la entidad es esta feria pretende "dar a conocer Inserta a las personas universitarias con discapacidad, acercarles nuestros servicios y aportar visibilidad".

A través de la mediación que ofrece Inserta, es en eventos de estas características donde "se cumple una doble vía", es decir, "se consigue trabajar con universitarios y con empresas que ofrecen oportunidades", añadió Iglesias.

El stand de la entidad de Fundación ONCE recibió en estos días multitud de visitas por parte de jóvenes interesados en sus servicios. El consultor senior de atención a empresas, Juan Camba, explicó que la labor principal consiste en "poner en contacto a las empresas con la gente que está estudiando, terminando de estudiar o recién licenciada para realizar una intermediación muy directa".

Asimismo, se busca complementar los perfiles existentes en la bolsa de empleo para que las firmas puedan ver incrementadas sus opciones a la hora de captar talento. "Las empresas suelen demandar perfiles de baja cualificación y precisamente ése es uno de los motivos por los que estamos aquí, para buscar también un perfil de alta cualificación, que es algo que queremos potenciar", aseguró.

Desde el otro lado, los jóvenes pudieron recibir la orientación oportuna para integrarse en el mercado laboral. Tal y como detalla el técnico de empleo y formación de Inserta, Roberto Cid, el procedimiento es sencillo y a la vez directo. "En primer lugar, realizamos una recogida de información de demandantes con certificado de discapacidad en vigor y lo incluimos en la bolsa de empleo. A continuación, hacemos una entrevista ocupacional y valoramos las capacidades para trabajar y poder elaborar un plan individualizado de empleo", apuntó.

Por segundo año, el Instituto Ferial de Vigo acogió esta feria organizada de forma conjunta por las tres universidades mencionadas. En esta ocasión, la de Vigo ejerció de anfitriona tras el foro celebrado en Oporto una semana antes.

El director del área de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Vigo, Alejandro Martínez, reveló que esta sinergia responde a una "cuestión de estrategia", ya que los centros buscan "no sólo atender a los estudiantes y titulados propios sino procurar que crucen la frontera y conozcan cómo está el mercado laboral a ambos lados".

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

