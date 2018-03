FUNDACIÓN ONCE LLEVA LA ACCESIBILIDAD A LA ANDALUCÍA DIGITAL WEEK

Fundación ONCE considera que los proyectos relacionados con la tecnología son grandes potenciadores de las capacidades de las personas con discapacidad. Esta es una de las principales conclusiones expuestas por Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE en la Andalucía Digital Week.



Hernández Galán impartió una conferencia en la que explicó la evolución de lo actuado por Fundación ONCE durante los treinta años que tiene de vida. Así, aseguró también que los proyectos innovadores de base tecnológica mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El evento, que dura tres días, acogerá a expertos internacionales y europeos que pondrán el foco en tres ejes como son el impacto de la tecnología en la sociedad, la economía digital, y la ciberseguridad y la educación digital.

El encuentro ha sido inaugurado por Su Majestad Felipe VI junto con Susana Diaz, presidenta de la Junta de Andalucía. La jornada comenzó con la ponencia “Digitalization is the past. Europe need startups” impartida porIsidro Laso Ballesteros, Head of Startup Europe Sector, DG-Connect de la Comisión Europea.

Además, ha mantenido trabajo con empresarios del sector tecnológico agrario andaluz. Durante su estancia en Andalucía Digital Week, Felipe VI ha conocido de primera mano distintos proyectos presentados en la zona expositiva, como el Velocípedo que Torrot va a construir en Cádiz y los proyectos de emprendimiento Minerva (participado por Vodafone y Junta de Andalucía) y Fiware (integrado por Telefónica y Junta de Andalucia), entre otros.

Dirk Pilat, director adjunto del Directorio de Ciencia, Tecnología e innovación de la OCD, pronunciado la conferencia inaugural bajo el título “Perspectivas sobre la digitalización de la Sociedad y Economía para impulsar hacia el futuro”. Lorena Boix Alonso, directora de Planificación e Implementación de Políticas de la DG Connect de la Comisión Europea, ha sido la encargada de brindar la segunda conferencia inaugural que lleva por título “Implementación y planificación de políticas”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso