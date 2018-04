CASTILLA Y LEÓN. FUNDACIÓN ONCE LLEVA DESDE MAÑANA A STARTUP OLÉ 2018 LAS MEJORES INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ACCESIBLES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fundación ONCE llevará desde mañana a Startup Olé 2018 las mejores innovaciones tecnológicas accesibles a las personas con discapacidad. Será en el evento que este año tendrá lugar en Salamanca del 17 al 19 de abril y que congrega a los principales actores del emprendimiento tecnológico a nivel internacional.



Gracias al apoyo de Fundación ONCE, ocho emprendedores acudirán a la cita de la ciudad del Tormes para presentar las soluciones prácticas que han diseñado con el fin de resolver algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día.

Así, los asistentes podrán conocer de primera mano las experiencias de las startups Mass Factory, Showleap, Geko Navsat, Singular Devices, Mouse4all, Idealop, Bask4all y Toursnapp, con innovaciones pensadas para todas las personas.

De la mano de Mass Factory conocerán la aplicación App&Town Compagnon. El servicio que oferta abarca distintas opciones para desplazarse de un lugar a otro usando el transporte público. A diferencia de otros productos se ofrece un acompañamiento durante todo el viaje, a través de un centro de control, lo que permite que pueda ser utilizado por un amplio abanico de personas, independientemente de sus capacidades funcionales.

Otra de las innovaciones se denomina Showleap. Es un traductor de lengua de signos mediante el uso de dos discretos brazaletes y un software de reconocimiento que posibilita la comunicación entre personas sordas signantes con personas oyentes.

La empresa Geko Navsat dará a conocer la aplicación Blind Explorer, sistema de guiado basado en sonidos binaurales (sonidos 3D) y tecnologías avanzadas de navegación por satélite, que permite percibir de forma intuitiva la orientación del recorrido y avanzar en la dirección correcta. Aporta una solución de navegación para el guiado de personas por caminos desconocidos, mejorando su autonomía, seguridad y experiencia, lo que facilita, en especial, la deambulación de personas con discapacidad visual.

Desde Singular Devices llega KusiBot Switch, un robot educativo que permite la interacción con el entorno a quienes tengan dificultades severas de manipulación. El robot recibe instrucciones a través de un pulsador inalámbrico u otros tipos de accesorios. Posee diferentes modos de funcionamiento: acción inmediata, memorización de secuencias y modos colaborativos para más de un usuario a la vez.

También podrán conocer Mouse4All, un producto de apoyo que permite a personas con discapacidad física severa utilizar una tableta o teléfono Android, sin tocar la pantalla. Compuesto por una caja de conexiones y una 'app' Android, a la caja se pueden conectar dispositivos que el usuario puede manejar, según sus capacidades: pulsadores, ratones de bola y palancas/joystick. La 'app' muestra un cursor de ratón sobre la pantalla del teléfono o tableta permitiendo al usuario acceder a cualquier 'app' instalada.

Otra de las soluciones es Idealop (tecnología Taglos 3.0), solución basada en tecnología RFID (radio frecuencia) que a través de etiquetas permite localizar objetos y personas mediante inteligencia artificial, lo que serviría de ayuda a personas con discapacidad visual. Un lector de etiquetas localiza las etiquetas obteniendo su número de serie y enviando la información por Bluetooth al Smartphone. Complementariamente puede facilitar el guiado de personas con la ayuda de una antena móvil.

Desde el País Vasco llega Bask4All, una startup especializada en ofrecer un viaje adaptado a las necesidades de las personas para que puedan conocer su comunidad (costumbres, gente, gastronomía, cultura, deporte), para lo que pone a su disposición actividades, lugares, acompañantes y productos de apoyo.

Y para terminar se presentará la aplicación Toursnapp. El objetivo de la funcionalidad es mejorar el turismo cultural a través de la tecnología descubriendo sitios que puedan ser de interés sin necesidad de prefijar una ruta, con lo que se pretende integrar la espontaneidad en el turismo urbano. La 'app' facilita la información sobre accesibilidad que hayan proporcionado las instituciones registradas. Como singularidad, el fundador es además una persona con discapacidad.

Startup Olé 2018 es el tercer evento en importancia a nivel nacional en empresas emergentes o startup después del South Summit, en Madrid, y del 4YFN, en Barcelona. En esta IV edición prevé contar con cerca de 5.000 personas para participar en mesas redondas, talleres o en programas de aceleración de pequeñas y medianas empresas, tal y como informó en la presentación del evento su director, Emilio Corchado.

En este contexto, Fundación ONCE participará en la inauguración del encuentro, que será este martes a las 12.00 horas, y a lo largo del evento presentará las mencionadas innovaciones. Además, Fundación ONCE recibirá el día 19, a las 13.00 horas, un premio ‘Startup Olé Recognition Award 2018’, por su compromiso con el emprendimiento social.

Se celebrará en la Hospedería Fonseca-Colegio del Arzobispo Fonseca, organizado por la Universidad de Salamanca y su Parque Científico, la Junta de Castilla y León-ADE y la Comisión Europea-Startup Europe, en colaboración con SEPE, Iberdrola, Fundación Repsol, Global Exchange, Madrid Startup House, ViewNext, Europe Money 2020, Banco Sabadell, Ayuntamiento de Alcobendas y Turismo de Salamanca.



