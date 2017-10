FUNDACIÓN ONCE DONA AL CLUB DEPORTIVO ZUZENAK SILLAS DE RUEDAS PARA PROMOVER EL BALONCESTO ADAPTADO

La ONCE y su Fundación han entregado a la Escuela de Deporte Adaptado Club Deportivo Zuzenak dos sillas de ruedas con el objetivo de promover la práctica de este deporte paralímpico, como vía para facilitar la plena inclusión de las personas con discapacidad.

El acto de entrega tuvo lugar en las instalaciones donde la escuela lleva a cabo sus actividades deportivas y al mismo asistieron el director de la agencia de Álava de la ONCE, Rafael Ledesma; el técnico deportivo del Club Deporte Zuzenak, Rubén Martínez; el delegado territorial de la ONCE en el País Vasco, Juan Carlos Andueza, y el presidente del Club Deportivo Zuzenak, Julio Roca.

Esta acción se enmarca dentro del programa que Fundación ONCE tiene para el fomento de la práctica deportiva. Durante el ejercicio de 2017 se están entregando sillas de ruedas para la práctica deportiva a 9 clubes y/o escuelas de baloncesto en silla de ruedas, deporte en el que España obtuvo la medalla de plata en los pasados juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Así, ya se ha entregado este tipo de material a la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y la Escuela BSR del CD ILUNION. También recibirán este tipo de material Fundación Grupo Norte, CD Murcia BSR, Global Esportiu Global Basket Valles, Escuela BSR Amivel, BSR Legabasket FDI, y el Club Baloncesto Discaesports, que está vinculado a la Fundación Rudy Fernández.

El baloncesto en silla de ruedas es uno de los principales deportes paralímpicos que se practican en España, donde existe una de las ligas más fuertes de Europa. Además de la mencionada medalla paralímpica, los equipos que juegan la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas han conseguido importantes éxitos deportivos a nivel europeo.

Así, el equipo madrileño del CD ILUNION consiguió por segunda vez consecutiva el año pasado el triplete al conquistar el título de Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones Europea de Baloncesto en Silla de Ruedas. Por su parte, la Challenge Cup del año pasado fue para los gallegos del Amfiv; el BSR Amiab Albacete obtuvo el subcampeonato en la André Vergauwen Cup, y el Fundación Grupo Norte consiguió el mismo puesto en la Willi Brinkmann Cup. Además, Bidaideak Bilbao BSR y BSR ACE Gran Canaria lograron dos cuartos puestos en la André Vergauwen Cup y en la Willi Brinkmann Cup, respectivamente.

Desde Fundación ONCE se está impulsando el fomento de la actividad deportiva entre la población joven con discapacidad, así como dando visibilidad a la práctica deportiva del baloncesto en silla de ruedas como una de las principales herramientas para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Fundación ONCE ha facilitado en estos estos últimos años otra treintena de sillas de ruedas para la práctica deportiva a distintas entidades como Amics del Baloncesto Adaptado de Castellón, Global Basket de Badalona, la propia Fundación Rudy Fernández o al equipo de rugby adaptado ‘Los Toros-FLM’ de la Fundación del Lesionado Medular.

Además, gracias al convenio de colaboración entre el Grupo Caja Rural y Fundación ONCE también se han cedido bicicletas road-bikes, sillas de ruedas para práctica deportiva, handbikes y tándems a otras seis entidades.

