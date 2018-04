EL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE MADRID PREMIA UN PROYECTO QUE ANALIZA LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO SOBRE LA CAPACIDAD PULMONAR

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) ha concedido, en el marco de la celebración de la XXIII edición del Congreso Neumomadrid, una beca de formación a un trabajo de fin de grado sobre los efectos del ejercicio de control motor en la región abdominal sobre la capacidad pulmonar en sujetos sanos.



Se trata de un trabajo de fin de máster elaborado por Celia Bonilla Penedo, que fue defendido durante la celebración del foro de Fisioterapia Respiratoria que se celebra cada año en el marco del Congreso Neumomadrid. Bonilla concluyó en el proyecto que los ejercicios de control motor mejoran, entre otras cosas, la estabilidad lumbar en pacientes sanos, pero que “se necesitan más estudios para comprobar esta sintomatología en pacientes no sanos”.

Bonilla, que terminó sus estudios en 2017, agradeció al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid esta beca de formación y aseguró que este tipo de reconocimientos “son una motivación para hacer trabajos de investigación y acudir a foros y congresos como Neumomadrid, en los que se promociona la disciplina”.

En este sentido, la premiada aseguró que trabajar en este proyecto “me ha abierto las posibilidades de dedicarme a la investigación, algo que antes no me planteaba y que ahora, aunque considero que se trata de un campo complicado, sí me planteo como una posibilidad a tener en cuenta en el futuro”.

El Cpfcm afianza con esta entrega los premios Neumomadrid, que recompensan a los mejores trabajos de fin de grado y fin de máster dedicados a temas de investigación en fisioterapia respiratoria, y muestra su vocación de impulso de la formación y desarrollo de esta disciplina.



