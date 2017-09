MADRID. LA FEDERACIÓN DE VECINOS ATACA AL AYUNTAMIENTO POR PERMITIR JUGAR EN EL WANDA SIN COMPLETAR LOS ACCESOS

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) criticó este martes que el Ayuntamiento vaya a permitir que el Atlético de Madrid empiece a jugar sus partidos de liga en el Wanda Metropolitano sin haber concluido los accesos en coche al estadio.

En una nota de prensa, la Fravm, anteriormente presidida por el actual delegado municipal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, y habitualmente favorable al actual Gobierno local, se hizo eco de las quejas de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de San Blas-Canillejas, que "teme que el caos circulatorio se apodere de la zona esos dos días, dado que, 'por unos y por otros' (Fomento, la Comunidad de Madrid y el Consistorio) los trabajos de mejora de los accesos desde la M-40 y otras medidas ni siquiera han echado a andar".

La Federación recordó que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se comprometió en noviembre de 2016 ante la Junta de San Blas a no abrir el estadio hasta que no se completaran los accesos.

“El Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido su palabra", denunció el portavoz de la citada plataforma y responsable de Urbanismo y Vivienda de la Fravm, Vicente Pérez Quintana. “¿Lo más lógico y sensato no hubiese sido permanecer en el Calderón o utilizar otro estadio de manera temporal, hasta que el Wanda Metropolitano estuviese realmente listo?”, se preguntó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso