MADRID. FAMILIAS DE MONTECARMELO SE ENCERRARÁN MAÑANA PARA PEDIR UN INSTITUTO PÚBLICO

La Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo, integrada por las ampas CEIP 'Infanta Leonor' y CEIP 'Antonio Fontán' y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, llevará a cabo este fin de semana nuevas acciones reivindicativas "ante la ausencia de avance alguno en relación a la construcción de un instituto de Secundaria público en el barrio".



Ante la urgente necesidad de un Instituto de Educación Secundaria en Montecarmelo, las tres asociaciones que conforman la plataforma han decidido llevar a cabo una serie de acciones reivindicativas este sábado y el domingo.

Las acciones comenzarán a las 9.30 horas del sábado, cuando tendrá lugar una carrera popular por el barrio, que ha sido organizada por la Asociación Vecinal de Montecarmelo.

El mismo sábado por la tarde tendrá lugar la acción reivindicativa principal, un encierro en el CEIP 'Infanta Leonor', donde las familias pasarán la noche. El encierro comenzará a las 17.00 horas y se plantea como una jornada lúdica-festiva en torno a la cual se organizarán diversas actividades y talleres para los niños. Está confirmada la presencia de líderes políticos, medios de comunicación y otras entidades educativas estatales y madrileñas.

Un día después, el domingo, se celebrará una marcha por el barrio, que tendrá salida desde distintos puntos y terminará con una concentración en la única parcela disponible de uso educativo que queda en Montecarmelo.

UNA ÚNICA PARCELA VIABLE

El objetivo de estas nuevas acciones es reclamar la construcción de un instituto público en este barrio madrileño, "una infraestructura que, a pesar de haber sido incluida en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2015, no solo no ha sido construida, sino que ni siquiera se ha dado luz verde a la parcela donde deberá edificarse", indicaron fuentes de los convocantes.

Tras mantener diferentes encuentros en los últimos meses con el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación, la plataforma reclama a la Comunidad -competente en la construcción del instituto- que dé una solución a esta demanda aceptando la única parcela viable, calificada de uso educativo, que existe en el barrio.

Se trata, agregaron, de una parcela que ya ha sido ofrecida a la Comunidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero que cuenta con la negativa de la Administración regional aduciendo que el talud de entre 10 y 30 metros que la divide desaconseja actuar sobre ella. Según portavoces de la plataforma “la Comunidad de Madrid, sin embargo, no ha puesto a nuestra disposición ni a la del Ayuntamiento informe técnico desfavorable alguno que justifique dicha negativa”.

Los representantes de la plataforma recuerdan que "los anteriores gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid decidieron ceder las parcelas educativas mejor ubicadas y que se encontraban en mejores condiciones, para la construcción de centros donde se impartiera este ciclo educativo, a la escuela concertada y a la escuela privada".

Además, señalan que la Comunidad de Madrid ya dio luz verde a la construcción de un IES en esta parcela en el año 2008, considerándolo idónea para albergar esta infraestructura, algo que corroboró posteriormente el Ayuntamiento de Madrid en 2011 -en ese momento siendo alcalde Alberto Ruiz-Gallardón-, cuando propuso recuperar la parcela para la ubicación en ella de un centro educativo privado de fomento deportivo, "por lo que se deduce que no existen impedimentos técnicos para construir en la misma”.

Asimismo, destacan que "las familias y vecinos de Montecarmelo llevan esperando desde 2008 esta infraestructura educativa pública, tras entrar su inclusión en el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales en relación a la cesión de una parcela a la Comunidad de Madrid e instan a ésta a su construcción".



