Expertos, psicólogos, padres y profesores explicarán mañana sus estrategias contra el bullying en un encuentro en Madrid

Además, el evento --que se celebrará en el Campus Repsol de la capital, ubicado en el número 44 de la calle Méndez Álvaro a partir de las 18.30 horas-- contará con testimonios personales sobre el bullying y cómo superarlo.

Esta jornada forma parte de la campaña de Repsol #QuéTalEnElCole, un proyecto de concienciación que se despliega en diferentes acciones de divulgación y soportes de difusión, donde las redes sociales, conferencias y actos juegan un gran papel como punto de encuentro entre expertos, padres y profesorado.

Como detallan sus impulsores, todo empieza con una simple pregunta: '¿Qué tal en el cole?', el punto de partida para dar paso a la comunicación entre padres e hijos ya que, como detallan, el bullying también se combate en casa y la falta de comunicación es unfactor de riesgo que aumenta las probabilidades de sufrir o infligir 'bullying'.

En este sentido, añaden que más de la mitad de los padres reconoce que existe falta de diálogo con sus hijos y a veces no entienden sus conductas por lo que aconsejan identificar cambios emocionales, transmitir seguridad, así como no ningunear sus emociones y no decir "que son tonterías" como primeros pasos para iniciar el diálogo ya que la mayoría de las familias no saben cómo actuar ante un caso de acoso escolar y lo importante que es trasmitir a su hijo que "no está solo" y que lo comparta con la gente que le quiere.

El encuentro contará con la participación Patricia Ramírez, nombrada recientemente como la psicóloga más influyente en España y experta en comunicación entre padres e hijos; y Pedro García, exjugador de Waterpolo y presentador de 'Hermano mayor', que abordará el perfil del acosador.

También asistirá Christian Gálvez, presentador de televisión y autor de varios libros sobre Leonardo da Vinci, que contará a los asistentes cómo el genio sufrió acoso de pequeño; y Miriam Gálvez, actriz y cantante con parálisis cerebral, que mostrará el lado más humano de la superación y su experiencia como víctima de bullying.

Por último, está prevista la asistencia de Jorge Flores, fundador de Pantallas Amigas --que cuenta de Youtube con más de 120.000 seguidores-- que dará consejos sobre el ciberbullying, así como colegios, asociaciones de padres y alumnos y entidades que trabajan en favor de la infancia y de la adolescencia, entre otros.