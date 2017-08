Exalcalde socialista de Castril (Granada) denuncia que el caso de las llamadas eróticas es una "persecución sinsentido"

Según ha indicado en una nota de prensa el exregidor Juan Mar, así lo recoge el informe del secretario-interventor de primeros de 2017 que detalla que el Consistorio está "colapsado económicamente y ha entrado en situación de morosidad, dado que no puede atender las obligaciones de pago en el plazo legalmente establecido".

Juan Mar ha expuesto que "ya quedó meridianamente acreditado en el informe pericial de la Policía Judicial, realizado a instancias de la Fiscalía, que por cierto ha solicitado el archivo del caso, que de mi teléfono no se realizaron llamadas a líneas eróticas".

Además, ha incidido en que el informe realizado por la Guardia Civil, "en el que se detallan todas y cada una de las llamadas de mi teléfono en mi etapa como alcalde de Castril, quedó acreditado que no se realizaron llamadas a líneas eróticas, aunque sí había gastos en mensajes", los cuales "fueron*fruto de las numerosas estafas telefónicas con los llamados mensajes Premium".

El socialista ha recordado que, según la Fiscalía, "no concurre un principio de probabilidad que permita considerar que se cometió un delito de malversación de caudales públicos, lo que requeriría probar que contrató conscientemente esos gastos".

En ese sentido, ha subrayado que el Ministerio Público expuso que "no constaba que los investigados --el ya exalcalde y un concejal del PP-- contrataran tales servicios".

López Ródenas ha aludido también al informe del Ministerio de Industria con el cual la Fiscalía argumentó que había "denuncias y sanciones a la empresa en cuestión por cobrar a numerosos usuarios esas tarifas especiales".

"Ha quedado demostrado que fui objeto de un engaño en el uso de este teléfono, de modo que no se llegó a contratar ninguno de los servicios cobrados", ha agregado para apuntar a que "en las actuaciones, no obra, como hubiera sido necesario, su específica contratación de los servicios telefónicos que se califican como irregulares, y supuestamente utilizados al margen de la gestión municipal".

"Para no perjudicar al Ayuntamiento de Castril, tan pronto tuve noticias de que se habían incluido estos irregulares conceptos en la facturación de mi teléfono procedí a abonar en la cuenta del Consistorio la cantidad de 1.579,07 euros a fecha del 7 de mayo de 2014", ha relatado.

Expuesto todo lo anterior, Juan Mar ha reconocido "no entender la insistencia impúdica del Ayuntamiento de Castril --única parte acusadora, ya que no lo hace el Ministerio Fiscal--, si no es por espurias motivaciones políticas", que a juicio del exalcalde "no deben merecer ni el amparo judicial, ni la utilización de la Justicia como se está haciendo con esta acusación".

Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha censurado "la política rastrera" emprendida por el gobierno local de Nuevo Castril.

"Su acción política se centra en perseguir al portavoz socialista con la única motivación de sacar rédito ante un caso en el que la propia Fiscalía pide su archivo", ha apuntado la dirigente del PSOE.

Manzano ha pedido a los actual alcalde, Miguel Pérez, que se centre en la gestión del municipio y dedique "todos sus esfuerzos a buscar soluciones para mejorar las cuentas del Ayuntamiento en lugar de mostrar empeño en una caza de brujas contra Juan Mar".