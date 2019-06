Espadas (PSOE) revalida la Alcaldía de Sevilla apoyado sólo por su partido

El pleno de constitución celebrado este sábado por el Ayuntamiento de Sevilla para comenzar el nuevo mandato municipal se ha saldado con el socialista Juan Espadas revalidando la Alcaldía con el voto exclusivo de los 13 concejales del Grupo socialista, y su compromiso de "completar el salto cualitativo" que según ha defendido ha experimentado la capital andaluza desde su desembarco en el poder, mediante una gestión "útil, social y cercana".

El pleno, al que han asistido la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y el histórico dirigente socialista sevillano Alfonso Guerra, entre otros, ha comenzado con la constitución de la mesa de edad, con Jesús Gómez Palacios (independiente en la candidatura del PP) como edil de mayor edad y Amelia Velázquez (Ciudadanos) como concejal más joven, siendo después comprobadas las credenciales de los concejales de la nueva Corporación local, compuesta por 13 del PSOE, ocho del PP, cuatro de Adelante, cuatro de Ciudadanos y dos de Vox.

Después, cada uno de los concejales ha jurado su cargo, dándose la circunstancia de que los concejales de Adelante, --dos de Podemos y dos de IU--, lo han hecho "por imperativo legal" desde sus "valores republicanos y desde el respeto al jefe del Estado", tras lo cual la corporación local se ha dado por constituida y han sido leídas las candidaturas: la del socialista Juan Espadas como aspirante a revalidar el cargo de alcalde, del popular Beltrán Pérez, de Susana Serrano por Adelante Sevilla, Álvaro Pimentel por Ciudadanos y Cristina Peláez por Vox, defendiendo cada uno de ellos su candidatura.

En el caso de Cristina Peláez, ha manifestado que Vox ha desembarcado en el Ayuntamiento para promover "ideas y valores que los demás partidos han renunciado a defender o nunca han defendido" y proclamar "las verdades que nadie osaba decir", como que "los ciudadanos no necesitan que se les inocule una memoria histórica sesgada que con la excusa de cerrar heridas del pasado siembra rencores en el presente", que "la violencia no tiene género", que "es una aberración poner bajo sospecha legal a todas las personas de sexo masculino por haber nacido varones" o que "abortar es matar al ser humano mas indefenso que existe". "Hemos venido a romper tabúes y decir verdades incómodas, para quebrar los falsos consensos del pensamiento único y la corrección política", ha aseverado.

Pimentel, de su lado, ha señalado el compromiso de Cs por "defender los intereses de todos los sevillanos", avisando de que pasado ya el periodo electoral, "toca remangarse la camisa, dejar de buscar réditos partidistas y trabajar más por Sevilla y menos por los partidos". "Tenemos que ponernos las pilas", ha enfatizado, llamando a abrir "una nueva etapa de diálogo" en el que el consenso "esté siempre por delante del enfrentamiento". Sevilla siempre por encima de todo", ha dicho reclamando "un pacto" global para conformar "un modelo" de ciudad metropolitana, con especial atención a los barrios desfavorecidos.

Susana Serrano, por su parte, ha manifestando que Espadas podrá contar con Adelante Sevilla para promover "políticas transformadoras que beneficien a la mayoría social y medidas feministas", defendiendo que el recientemente aprobado Plan Estratégico Sevilla 2030 "coincide" con el programa electoral de la coalición de izquierdas, un documento que según ha dicho constituye el "horizonte" del mandato. Además, ha avisado a Espadas de que el resultado electoral refleja que "la mayoría social de Sevilla apuesta por políticas progresistas", para las cuales el alcalde necesitará apoyarse en Adelante si no quiere acabar recurriendo a la derecha. Así, ha prometido una "oposición dialogante y constructiva".

EL PP YA VE UNA PRIMERA DECISIÓN "NO ACERTADA"

El popular Beltrán Pérez, de su lado, ha recordado a Espadas el compromiso personal de este último de no aspirar a más de dos mandatos, exponiendo que el PP ejercerá "con claridad el liderazgo de la oposición" como "única alternativa de gobierno", con un "proyecto moderado y centrado donde caben todos" los ciudadanos, cimentado en la "vocación de mayoría" del PP. Además, ha avisado de que al haber decidido gobernar en minoría, "desechando pactos que ofrecieran la estabilidad que necesita el gobierno" de la ciudad, Espadas arranca el nuevo mandato con una decisión "que no es la más acertada" para Sevilla. Y es que según ha recordado a modo de aviso, la ciudad no ha concedido a Espadas ningún "cheque en blanco".

Espadas, por su parte, ha defendido su gestión durante el anterior mandato, exponiendo que "una sana autocrítica no debe empañar los avances" cosechados por la ciudad, gracias un "proyecto que ya tiene unos pilares sólidos" y conformado con el entendimiento del Ayuntamiento como una institución "útil, social, cercana y al servicio de la ciudadanía". "Hemos logrado que la ciudad reaccione y avance, preparando el terreno para culminar un salto cualitativo de Sevilla" en el "periodo programado de ocho" años que Espadas se ha marcado en su trayectoria como alcalde, ha aseverado.

PROYECTO "INCLUSIVO Y SOCIAL"

Defendiendo su "proyecto de ciudad inclusiva y social" y la "buena gobernabilidad" del último mandato pese a no contar con mayoría absoluta, Espadas ha defendido su deseo de "concluir el proyecto de ciudad" iniciado en 2015, prestando especial atención a los barrios desfavorecidos, pues Sevilla acumula seis de los 15 barrios más pobres de España. Para ello, ha prometido continuar con "el estilo de gobierno de acuerdos y entendimeinto que ha marcado la buena gobernabilidad de la ciudad". Del mismo modo, ha prometido "no bajar la guardia en la lucha firme contra la desigualdad y la violencia de género", lo que le ha llevado a defender su compromiso de que Sevilla siga siendo "ejemplo de diversidad, tolerancia y respeto".

Tras el discurso de candidatura de Espadas, los concejales han votado oralmente y al no mediar ningún candidato con mayoría absoluta de votos en el pleno, Espadas ha revalidado el cargo de alcalde como candidato de la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Ya en su discurso de alcalde electo, Espadas ha reconocido el papel de los concejales del anterior mandato, entre ellos el exalcalde popular Juan Ignacio Zoido, así como de quienes le precedieron en la Alcaldía hispalense desde la reinstauración de la democracia. El primer edil ha manifestado además que el "mandato" de las urnas es que la Corporación local hispalense siga funcionando mediante "el acuerdo y consenso" entre los partidos, extremo que a su juicio ha regido durante el pasado mandato municipal.

EL "OASIS POLÍTICO" DE SEVILLA

Al respecto, ha avisado de que frente a "la incertidumbre" generada en otras ciudades por la fragmentación política, Sevilla ha sido "casi un oasis político". A colación, ante los acuerdos "legítimos pero más o menos explicables" surgidos en diferentes ayuntamientos, ha apostado por "cambios que garanticen mejor la gobernabilidad y que la voluntad de los ciudadanos sea más determinante que la aritmética forzada para gobiernos de conveniencia".

Además, Espadas ha anunciado que él mismo presidirá el pleno en este nuevo mandato, llamando a los grupos municipales a centrarse en los "espacios comunes" de los mismos porque con los acuerdos "gana Sevilla". Igualmente, ha defendido el comienzo del nuevo mandato desde la óptica del Plan Estratégico Sevilla 2030 y los "retos" de mejorar los barrios desfavorecidos, reducir el desempleo y alcanzar "realidades" con proyectos como las líneas pendientes de metro o la SE-40, entre otros.