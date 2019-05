Errejón arremete contra la vuelta a "la sociedad de castas" que promueve el PP, "enemigo de la educación pública"

Errejón ha desgranado el programa electoral en materia de educación de la plataforma. Lo ha hecho desde el Parque Aluche en un acto que ha compartido con su compañera de cartel, Manuela Carmena, y las candidatas Estrella Sánchez y Beatriz Galiana.

Errejón ha comenzado su intervención cargando contra el Gobierno regional. "Gobierno o esa cosa que hemos tenido porque seguro que no sabéis quién es el presidente. Es que van tres en cuatro años", ha ironizado. Cree que el Ejecutivo autonómico "no es que haya hecho una política de descuido, es que el PP es enemigo de la educación pública porque no la usan, porque no quieren que sus hijos se mezclen con hijos de los trabajadores".

"La educación pública es lo que te permite salir del barrio, salir adelante con tu vida aunque sea jodida", ha defendido. Errejón ha llamado a "recuperar la escuela pública por justicia social y por razones económicas". "Hoy en la Comunidad están naciendo neurocirujanas o desarrolladores de videojuegos, ingenieros o médicos. Si nacen en una familia humilde puede que no lleguen a serlo y es algo que perdemos todos, que todos perdemos talento. La desigualdad es carísima, eso es un desastre, es inmoral y económicamente ineficaz", ha argumentado.

Íñigo Errejón ha cuestionado la supuesta libertad de elección que promulgan "PP, sus socios de Cs y su escisión de Vox" porque "la libertad que depende del dinero que se tiene en el bolsillo no es libertad". En este punto ha recordado lo que esta mañana decía la candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, cuando afirmaba que quería que todo el mundo pueda elegir la mejor escuela. "Yo quiero que la mejor escuela esté en tu barrio", ha destacado, entre aplausos.

"EL PP PERMITE QUE SE ABRAN MÁS CASAS DE APUESTAS QUE ESCUELAS"

Tampoco ha olvidado que "el PP esté permitiendo que se abran más casas de apuestas que escuelas y esto lo hace gente que se dice cristiana". A eso ha unido que la Comunidad es la más rica de España pero es la que menos invierte en educación.

"Algunos dicen que eso es para que el dinero esté en dinero de ciudadanos, de los de ellos. Y es mentira. Si la educación que te puedes permitir depende del dinero de sus padres levantamos muros. Vivimos en una Comunidad donde la diferencia de esperanza de vida de Parla y Boadilla son diez años. La Comunidad está a la cola de la inversión por habitante y hay que darle la vuelta", ha manifestado.

Errejón, estudiante de colegio, instituto y universidad pública, se ha comprometido a mejorar las condiciones de empleabilidad de los docentes, con la vista puesta en los interinos, y acabar con la construcción de los centros por fases porque "el dinero de los madrileños está mejor en las escuelas que en la Gürtel o en la Púnica".

Y tampoco se ha olvidado de la escuela infantil. Errejón ha asegurado que envidia las 13 escuelas infantiles construidas por el Ayuntamiento frente a las que no ha levantado la Comunidad en este mandato. Calcula que se necesitan construir en la región 50 escuelas infantiles.

En ella se abogaría por comedores contratados con cooperativas madrileñas para que preparen in situ menús con alimentos de proximidad y con buenas condicionales laborales.