Echávarri dejará la Alcaldía de Alicante solo si logra que Eva Montesinos sea investida alcaldesa de la ciudad

El primer edil, procesado en el caso Comercio por un presunto fraccionamiento de contratos, ha sostenido que si no existen esos 15 votos continuará en el cargo porque, en caso contrario, supondría dejar la Alcaldía en manos del PP, "un partido podrido y corrupto".

"No se van a reeditar tripartitos ni se van a reeditar fracasos", ha advertido y ha insistido: "Quince votos única y exclusivamente para que Eva sea alcaldesa. Sin ninguna condición. En caso de que ese día y solo ese día, no haya 15 votos continuaré como alcalde hasta el final del mandato", ha apuntado. "Sin condiciones previas, porque no vamos a reeditar tripartitos ni condiciones que no han funcionado en la ciudad de Alicante", ha seguido.

Así ha indicado que desde hoy mismo se abren negociaciones, "lideradas desde Alicante", con todos los grupos "sin condiciones previas" para investir a Montesinos. "Siempre había dicho que no sería un obstáculo para la ciudad de Alicante", ha mantenido en una comparecencia de prensa celebrada en la Sala de Prensa del Ayuntamiento y sin preguntas.

Echávarri ha dicho que el pasado viernes mantuvo un encuentro con el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, a quien trasladó su decisión "personal" y ha quien ha agradecido su comprensión y "apoyo". Además, ha revelado que también informó de su posicionamiento al 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig.

El también todavía secretario local del PSPV ha recordado que los estatutos del partido socialista establecen que el "paso atrás" se tiene que dar por un procesado cuando se comunica la apertura de juicio oral, que calcula que será en "un mes o mes y medio", que es el tiempo que se ha fijado para lograr el acuerdo.

En el caso de llegar ese día y no tener los 15 votos, no dimitirá. "Todavía está por resolver un recurso en la Audiencia y eventuales recursos al auto de apertura, pero un mes o un mes y medio. Si ese día hay 15 votos garantizados, daremos un paso atrás", ha reiterado.