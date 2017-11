EXTREMADURA. INSERTA EMPLEO AYUDA A LOS UNIVERSITARIOS EXTREMEÑOS CON DISCAPACIDAD A ENCONTRAR UN TRABAJO

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad, participó este miércoles en LinkEM, la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura que tuvo lugar en el centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres con el fin de fomentar la cualificación y potenciar la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad en Extremadura.

La feria, celebrada en horario matinal, congregó a casi 700 inscritos universitarios y a 26 empresas. En la región extremeña hay 35.000 personas en edad laboral con discapacidad, y de ellas, sólo un 29% está trabajando.

Desde Inserta Empleo, su director regional, Francisco Javier González, destacó la importancia de eventos como LinkEM para encontrar talentos entre los perfiles universitarios y que se sumen a la bolsa de empleo 'Por Talento' ('www.portalento.es'). "Nos viene muy bien captar a ese colectivo de personas con discapacidad que aún no está buscando empleo", manifestó.

Fundación ONCE destina recursos a formación que junto con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE) fomentan el empleo y la cualificación del colectivo de personas con discapacidad.

El director de la agencia ONCE de Cáceres, Venancio Ortiz, aprovechó la celebración de la feria para visitar el stand de Inserta Empleo y poner en valor el trabajo de Fundación ONCE y la creación de ILUNION hace ahora tres años. "Se ha conseguido priorizar la rentabilidad económica y social, y en la actualidad 1.350 personas trabajan en Extremadura con Fundación ONCE, ONCE e ILUNION", aseguró. Ortiz recordó que la sede de la ONCE de la capital cacereña cuenta con una oficina de Inserta Empleo que ha abierto sus puertas este mes.

Durante toda la mañana, los técnicos de empleo de Inserta en Extremadura, Álvaro Nuevo y Ana Ruíz, ofrecieron información tanto a demandantes de empleo con discapacidad como a empresas extremeñas. Su principal cometido es orientar para encontrar un puesto de trabajo e informar de todas las posibilidades que ofrece Fundación ONCE a través de Inserta Empleo.

FERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

La segunda edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura contó esta mañana en el acto inaugural con la participación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El dirigente regional lanzó un mensaje a los cientos de universitarios presentes en el salón de actos, recordando que hoy día "lo más importante es la formación y la capacitación porque te contratan en función de tus competencias y habilidades".

Por su parte, el rector de la UEx, Segundo Piriz, consideró que es necesario que la universidad se acerque a las empresas y viceversa. "La Universidad de Extremadura realiza un esfuerzo adicional para abrirse a las empresas", dijo, al tiempo que recordó que "el empleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles".

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

