CERMI EXTREMADURA Y GOBIERNO REGIONAL COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE REGULAR EL ‘CONCIERTO SOCIAL’ COMO FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Asamblea de Extremadura acogió este jueves la jornada ‘El concierto social de las prestaciones públicas y entidades no lucrativas de acción social’, en la que representantes de la Junta de Extremadura y del sector de la discapacidad coincidieron en la necesidad de regular el ‘concierto social’ como modo de prestación de servicios.

La inauguración corrió a cargo de Miguel Ortega, presidente de Cermi Extremadura; José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, y José Andrés Mendo, vicepresidente primero de la Asamblea regional.

El consejero de Sanidad se comprometió a que esta jornada será un importante impulso para la aprobación de una Ley del Tercer Sector en Extremadura y de otra que regule el ‘concierto social’, según informa el Cermi en una nota de prensa.

Las diferentes ponencias de la jornada corrieron a cargo de José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón; José Manuel Fresno, director de Fresno The Right Link; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi Estatal, y Consolación Serrano, directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

A juicio del Cermi Estatal y Cermi Extremadura, “las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas tales como el concurso, la subasta o la subvención, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Por ello, el movimiento organizado de la discapacidad insta a todas las comunidades a regular este aspecto, siguiendo el ejemplo de las que ya lo han hecho”.

“Ante la orfandad de servicios públicos que tradicionalmente vivió España, nos convertimos en gestores y proveedores de servicios hasta el punto de que hoy el movimiento de la discapacidad es el primer proveedor de apoyos no monetarios a las personas con discapacidad y sus familias”, señaló el presidente del Cermi Estatal.

Por último, Pérez Bueno hizo un llamamiento para dejar atrás la inercia, la adhesión a lo establecido y la resistencia al cambio para regular correctamente esta forma de prestación de servicios, porque sin duda, dijo, las organizaciones de la discapacidad son las que más especialización tienen en la atención a este grupo social.

