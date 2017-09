MADRID ACOGE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL LEGADO SOLIDARIO

Con motivo de la campaña ‘Legado Solidario.org’ un total de 23 ONGs han organizado una exposición fotográfica en la calle Fuencarral de Madrid para que la sociedad pueda conocer a 23 personas que se sienten orgullosas de haber colaborado en el trabajo de estas organizaciones, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Legado Solidario que se celebra este miércoles.

Hasta el próximo 25 de septiembre se podrá ver esta exposición fotográfica entre los números 109 y 127 de la calle Fuencarral con la que estas ONG quieren informar a la sociedad sobre la posibilidad de donar en testamento a una causa solidaria, convirtiendo este documento en una vía de colaboración para hacer de éste un mundo mejor.

Así lo afirman las 23 organizaciones que forman parte de esta iniciativa y que son Acción contra el Hambre, Acnur, Aldeas Infantiles SOS, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, Anesvad, Ayuda en Acción, Cáritas, Cris Contra el Cáncer, Entreculturas, Fundación Josep Carreras, Fundació Pasqual Maragall, Fundació Universitari Vall d’Hebrón-Institut de Recerca, Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, MedicusMundi, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, Plan España, Save the Children, Unicef España y WWF España.

Además, esta campaña cuenta con el lanzamiento del video ‘Lo que le debo a mis padres’. Según informó en un comunicado Aldeas Infantiles SOS, a través de los diálogos de este video, se muestra como los protagonistas comparten con sus hijos una nueva lección de vida que sus hijos no se esperan: han decidido donar una parte de su herencia a la causa con la que se han sentido comprometidos a lo largo de su vida.

De esta manera, no solo hacen una demostración práctica de la necesidad de compartir sino que les enseñan el modo que han elegido para seguir luchando por un mundo mejor incluso cuando ya no estén.

