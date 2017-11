UGT-ANDALUCÍA EXIGE UN PLAN PARA FRENAR LA SINIESTRABILIDAD LABORAL

Google Plus

La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, exigió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’ la puesta en marcha de un plan de choque para frenar la siniestrabilidad laboral en la comunidad.

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, Castilla mostró su preocupación por esta “lacra”, que en lo que va de año se ha cobrado en Andalucía un total de 93 accidentes mortales.

“Desde UGT estamos muy preocupados por el aumento de estas cifras. Es una lacra que no nos podemos permitir y todos juntos tenemos que trabajar para que estos datos no se vuelvan a repetir”, aseguró.

A juicio de la líder sindical, el aumento de la siniestrabilidad se debe a la falta de una cultura de prevención laboral, así como a la ausencia de acciones destinadas a la prevención y detección de enfermedades en el ámbito laboral como sí existen en otras comunidades.

Por ello, Castilla exigió a las administraciones la puesta en marcha de un plan de choque “para que disminuyan estas cifras que Andalucía no se puede permitir”, afirmó.

SECTORES

En este sentido, Carmen Castilla recordó que de los 98 accidentes ocurridos en lo que va de año en la comunidad andaluza, el 18 por ciento se registraron en el ámbito agrario. Por sectores, los más perjudicados continúan siendo el industrial y el de la construcción.

Asimismo, resaltó que durante el mes de octubre se produjeron dos accidentes por semana, “unas cifras del todo inadmisibles en los tiempos que corren”, concluyó.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, en su intervención en el mismo foro de debate, también hizo alusión al tema de la siniestrabilidad.

Aunque reconoció el esfuerzo que el Gobierno andaluz está realizando en esta materia durante los últimos años, López se refirió a la necesidad de poner en marcha nuevas medidas más contundentes “para evitar las muertes en trabajo así como la detección de enfermedades laborales”.

