MADRID. AGUADO DICE QUE “LA ESPANTADA” DE CIFUENTES DE LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN “NO LA ENTIENDEN NI SUS VOTANTES”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy, respecto al abandono del PP de la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción política, que “la espantada” de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, “no la entienden ni sus votantes”.



Tras pedir a Cifuentes que “rectifique y vuelva a la comisión de investigación”, dijo es “de sabios rectificar” y añadió que “hechos y no palabras es luchar contra la corrupción y no abandonar comisiones”.

Asimismo, explicó que la citada comisión es “legal y los madrileños merecen saber la verdad” y manifestó que “esperaba unas disculpas del PP de Cifuentes sobre la corrupción en vez de abandonar esta comisión justo un día antes de que comparezca toda la cúpula de Gallardón investigada por la gestión del Canal”.

A su juicio, “el PP de Cifuentes es el mismo que el de Ignacio González y Esperanza Aguirre: salen por la puerta de atrás cuando se les pregunta por las tramas de corrupción que se han fraguado bajo el paraguas de los gobiernos del PP”.

Aguado también habló de “la importancia y utilidad” de esta comisión por la que han pasado cuatro presidentes regionales de la Comunidad de Madrid y más de 100 comparecientes.

Finalmente, propuso a Cifuentes que “nos explique qué caso no quiere que se investigue en la comisión: si las ventas de pisos a fondos buitre, ICM, Arpegio, el Canal de Isabel II o el caso de los espías”.



