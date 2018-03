MADRID. CARMENA ESGRIME UN AUMENTO DE 419 A 6.170 USUARIOS DEL BONO JOVEN CULTURAL DESDE OCTUBRE

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentó este lunes un incremento de 419 a 6.170 usuarios del Bono Joven Cultural desde el pasado mes de octubre, cuando se puso en marcha, hasta la actualidad.



Lo hizo a preguntas de las concejales del PSOE y el PP Mar Espinar e Isabel Martínez-Cubells, en la Comisión de Cultura y Deporte del mes de marzo, sobre su valoración del Bono Joven Cultural (Jobo), que se sustanciaron conjuntamente.

Carmena llamó a preguntarse cuánto se tarda en implantar una política de conductas que “queremos que incidan en el comportamiento público”, en este caso atraer a los jóvenes a la cultura, y esgrimió un ascenso de 419 a 6.170 jóvenes desde octubre hasta este mes, con “cierto estancamiento” hasta febrero pero que desde entonces “se empieza a disparar”, por haber simplificado los trámites, no requerir estar empadronado en Madrid y aumentar la publicidad a través del móvil.

Espinar replicó que el Bono, que presentó como iniciativa socialista que “les vino grande” a Ahora Madrid y la han “enjaulado”, no está llegando a mucha gente y eso por culpa del Gobierno municipal, por no publicitarlo en todos los eventos culturales.

Martínez-Cubells, por su parte, limitó a 4.800 jóvenes el número de usuarios con datos de 11 de febrero, un 1% de los potenciales a los que podría beneficiar, por lo que tildó de “muy pobre” el resultado para suponer 42.000 euros de coste al Ayuntamiento. Además, cuestionó el “gratis total” porque devalúa la creación artística, retomando palabras del director de Matadero, Mateo Feijóo, y calificó de improvisada la medida para satisfacer al PSOE

Carmena lamentó las descalificaciones de sus interlocutores por considerarlas “de poca altura” y se reafirmó en que la evolución de espectadores está demostrando que va a mejor.



