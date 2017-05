ERC rechaza imitar a Demòcrates y no apoyará a Colau a cambio del referéndum unilateral

El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha rechazado este lunes apoyar los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona a cambio de que la alcaldesa Ada Colau y su partido, los 'comuns', apoyen un referéndum unilateral de independencia.

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, ha asegurado que respeta pero no comparte el anuncio de Demòcrates este lunes: que su único concejal en el consistorio, Gerard Ardanuy, sí apoyará las cuentas si la alcaldesa avala la vía unilateral hacia la consulta.

Bosch ha explicado que Demòcrates es libre para formular las ofertas que considere oportunas, pero no es la posición de ERC: "No creemos que haya que entrar ahora en un tira y afloja con los Presupuestos. Nosotros no tenemos esta posición".

El republicano ha asegurado que su partido mantendrá el "máximo esfuerzo" para que el referéndum se haga en las mejores condiciones, y ha recordado que existe el Pacte Nacional pel Referéndum, que aglutina a las entidades y partidos favorables a esta votación, incluidos los 'comuns'.

El equipo de gobierno municipal suma 15 concejales: si en los próximos presupuestos lograra sumar al concejal de Demòcrates y a los cinco de ERC, sí podría sacarlos adelante, algo que no pudo hacer con las últimos y recurrió a una cuestión de confianza.

"CON TODAS LAS GANAS"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, también ha intervenido en la rueda de prensa y ha asegurado que su partido está "ilusionado" con la conferencia sobre el referéndum que el lunes que viene harán en Madrid el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.

"Iremos con todas las ganas y con todas las expectativas y deseando que tenga un buen final", ha argumentado sobre una conferencia que, según el Govern, será el último intento para negociar con el Gobierno central la celebración de un referéndum acordado.