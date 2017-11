MADRID. CARMENA NO ENJUICIA LA RUPTURA COLAU-PSC PERO SE DESMARCA DE LA CONCEJALA QUE LA APLAUDIÓ

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no quiso opinar este lunes sobre la ruptura del pacto de Barcelona en Comú con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, pero sí limitó a “algo absolutamente personal” la posición de la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce, que sí celebró en Twitter el final de la alianza que sostenía hasta ahora el gobierno municipal de Ada Colau.

A Carmena se le preguntó sobre dicha ruptura en la rueda de prensa en la que presentó el dispositivo de cierre al tráfico privado de Gran Vía durante las próximas navidades, pero la alcaldesa prefirió refugiarse en su habitual argumento de que no debe hablar más que de la actividad municipal y por eso no suele intervenir en “temas que sean de carácter general”.

En cambio, sí respondió cuando se le preguntó por el tuit de Arce, quien este domingo escribió: "Aplaudimos a Barcelona en Comú, que pone fin al cogobierno con el PSC. No podemos subalternizarnos al PSOE #NoAl155", un mensaje que ha recibido respuestas críticas de concejales socialistas de Madrid como Ignacio de Benito y Mar Espinar y luego su autora borró. El gobierno de Carmena se formó y se mantiene, a su vez, gracias al apoyo del grupo municipal del PSOE.

Carmena comentó que el tuit de Arce es “algo absolutamente personal” y, en general, que a menudo “la utilización de los tuits correspnde a decisiones poco meditadas” que “no son indicativas de las relaciones que existen entre los grupos municipales”. La alcaldesa madrileña sentenció que “nosotros tenemos una relación excelente con el PSOE y la vamos a seguir teniendo”.

