MADRID. ENGRACIA HIDALGO DEFIENDE LA “DESAPARICIÓN” DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO EN EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, analizó hoy en la Cámara regional el informe de los expertos sobre el sistema de financiación autonómica y defendió la "desaparición" del Impuesto sobre el Patrimonio, al ser un gravamen “técnicamente muy defectuoso, con escasa capacidad recaudatoria y totalmente desincentivador de la economía, como demuestra que ha desaparecido de la gran mayoría de los países de la OCDE”.



Indicó que si no desaparece, “las comunidades deben seguir teniendo las mismas competencias normativas sobre el mismo”. Sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dijo que “no estamos de acuerdo con establecer tipos mínimos de gravamen, y mucho menos en establecer tipos uniformes para todas las comunidades , eliminando la competencia fiscal”.

Hidalgo recordó que “a pesar de las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid en estos impuesto, Madrid fue la segunda región con mayores ingresos, ligeramente por detrás de Cataluña, según los datos del Ministerio de Hacienda”. Además, añadió, “consideramos poco adecuada en el contexto actual cualquier modificación al alza de IVA y de los Impuestos Especiales, como parece inferirse de la lectura del documento del Grupo de Expertos”.

Asimismo, consideró que el nuevo modelo debe “ahondar o, al menos, mantener la actual corresponsabilidad fiscal” y dijo que "las restricciones a la capacidad normativa actual en los tributos cedidos no constituyen un principio acorde con los principios de autonomía del ingreso y de corresponsabilidad fiscal que subyacen en general en la propuesta de sistema de financiación autonómica de la comisión de expertos y el mayor peso del IRPF en la cesta de impuestos cedidos propuesta por los expertos ha de verse en términos positivos, ya que es el impuesto donde el ejercicio de capacidad normativa regional puede alcanzar un efecto de mayor calado".

La consejera indicó que en el momento actual existe un "amplio consenso" en la necesidad de abordar una reforma profunda del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Tras considerar que el modelo actual, "nacido del sectarismo político y de la negociación bilateral, no satisface a nadie", señaló que el informe evidencia que existe un abanico de 30 puntos porcentuales en términos de financiación por habitante ajustado entre las comunidades y que no hay correlación entre la posición relativa de las comunidades conforme a su capacidad fiscal y su posición final según los recursos proporcionados finalmente por el sistema".

Asimismo, defendió que el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación trabaje en una propuesta que sea finalmente debatida y aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que "apueste decididamente por la suficiencia, de forma compatible con la solidaridad y la equidad,la sostenibilidad financiera para prestar los servicios competencia de las regiones con la mayor calidad posible y el incentivo a la corresponsabilidad fiscal".

La Comunidad de Madrid, señaló, está abierta a la negociación de un nuevo modelo de financiación que pueda "beneficiar a todas las comunidades autónomas, siguiendo una serie de ejes y principios que nos parecen fundamentales y que en gran medida son coincidentes con la exposición del grupo de expertos".

TRANSPARENCIA Y MULTILATERALIDAD

Hidalgo defendió un “modelo transparente y negociación multilateral, la suficiencia, solidaridad y equidad". Además, indicó que el nuevo sistema de financiación "debe hacer compatible principios tan básicos como la deuda como elemento de discusión en la negociación de un nuevo sistema de financiación".

Por último, se refirió a la deuda "porque parece que de alguna manera se ha introducido en el debate del nuevo sistema de financiación" y dijo que "no debería ser un elemento de discusión en la negociación".

"La postura de la Comunidad es totalmente contraria a la aprobación de planes de reestructuración que incluyan cualquier tipo de condonación, quita o amortización del principal de los pasivos financieros asumidos originariamente por las Comunidades, así como a la bonificación o subvención de las cargas financieras por debajo del coste medio de la deuda emitida por el Estado", concluyó.



