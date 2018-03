PAÍS VASCO. INSERTA EMPLEO ACUDE AL XIV FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN BUSCA DEL TALENTO DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participa en el XIV Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Deusto con el objetivo de acercar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a la universidad y buscar el talento de los jóvenes.



Inserta Empleo y Fundación ONCE mantienen, con su participación en este evento, su compromiso con el asesoramiento y la mediación entre empresas y los jóvenes emprendedores con discapacidad que inician su camino en el mundo laboral.

El stand informativo, situado en el claustro del campus universitario de la Universidad de Deusto de Bilbao, ofrece a los jóvenes con discapacidad orientación laboral, formación para el empleo, desarrollo de habilidades y competencias, así como el asesoramiento a las empresas y empleadores que buscan el talento de las personas de este colectivo.

La directora territorial de Inserta Empleo en el País Vasco, María Ángeles Martínez, destacó el apoyo "integral" que se ofrece a la persona y que abarca desde la formación, el desarrollo de habilidades o incluso la preparación para superar un proceso de selección, "siempre trabajando para mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad en general".

La tasa de paro de este colectivo es un 16% más alta que los jóvenes sin discapacidad, por lo que "se trataba de cambiar esta situación". indicó Martínez, es decir, facilitar a los jóvenes con discapacidad herramientas y condiciones para mejorar su empleabilidad y facilitar su camino hacia el la inserción laboral. "Ayudamos a cada uno a construir su camino, su hoja de ruta hacia el empleo", indicó Martínez.

La coordinadora de atención a empresas, Anabel García, es la persona que durante dos días se encargará de añadir visibilidad a la inserción laboral de las personas con discapacidad en un entorno donde las empresas más importantes buscan los mejores talentos. Durante la jornada, han sido muchos los jóvenes estudiantes que se han acercado pidiendo información, así como empresarios que quieren integrar en sus plantillas personas con discapacidad.

El abanico de cursos que Inserta Empleo ofrece, abarca desde la alfabetización digital, cursos de formación ocupacional y cualquier tipo de formación "partiendo también a medida de lo que nos digan las empresas con el objeto de cualificar y poder insertar a la gente en el mercado laboral", apuntó García. Además, aclaró que la demanda del mercado laboral es amplia, y en todos los sectores, "como en cualquier otra bolsa de empleo".

La labor de la Fundación ONCE e Inserta Empleo va más allá de la formación y de la capacitación de las personas con discapacidad, por eso mantiene un seguimiento de los candidatos y establece un contacto "permanente" con las empresas empleadoras. "Ese es nuestro valor y por eso las empresas confían en nosotros", aseguró la coordinadora de Inserta Empleo en el País Vasco. "Para nosotros es muy gratificante ver que las personas que entran por la puerta buscando un trabajo nos llaman un día y nos dicen que lo han conseguido, esto nos reconforta mucho", concluyó.

El stand de Inserta Empleo y Fundación ONCE estará en el XIV Foro de Empleo y Emprendimiento que se desarrolla durante el jueves 15 de marzo. La presencia de Inserta en este evento forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



