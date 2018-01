MADRID. UGT DICE QUE EL ACUERDO EDUCATIVO FIRMADO CON CIFUENTES ES EL “INICIO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS" DE LA ESCUELA PÚBLICA

Google Plus

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT de Madrid celebra la firma del acuerdo educativo firmado, junto a otros sindicatos, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque supone el “inicio de la recuperación de los derechos de los docentes y de la escuela pública”.



En una nota de prensa, expone que supone “una clara mejora de la calidad de educación pública”, ya que habrá “más profesorado, mayores recursos para atención a la diversidad, más estabilidad de plantillas, de ofertas de empleo público y de promoción interna que van a contribuir a avanzar hacia un servicio público más eficaz y a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Además, según UGT, este acuerdo recoge “algunas mejoras en materia salarial, como el incremento retributivo de los sexenios y el pago de los meses de verano a los funcionarios interinos, que consideramos esenciales para una recuperación económica que, aún todavía, no permite superar la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido en los últimos años y que entendemos que debe contemplar su carácter retroactivo desde el mes de septiembre, como hemos exigido y se contemplaba ya en el mes de junio de 2017, momento en que se cerró un documento que ha tardado aún seis meses en aprobarse y firmarse.”

Asimismo, añade la nota de UGT, "se contemplan algunas mejoras en permisos y licencias importantes" y se indica que "en algunos casos, se trata de recuperación de derechos suprimidos y en otros, son novedades importantes para el sector como es el caso de los permisos por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, la reducción de jornada por interés particular, las modificaciones en la reducción del 50% de la jornada para cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy grave y la concesión de días de libre disposición de los que, hasta este momento, no se disponían".



