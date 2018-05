La Diputación de Málaga declara persona 'non grata' a los cinco integrantes de 'La Manada'

En concreto, se trata de una moción presentada por Izquierda Unida Para la Gente a la comisión informativa de Servicios a la Ciudadanía, donde, además, también se mostraba el apoyo y solidaridad con la víctima y familiares.

De igual modo, la moción ha recibido dos incorporaciones a propuesta de Ciudadanos y PSOE, el primer para añadir un apoyo al estudio de la tipificación del Código Penal, y el segundo para instar al Gobierno que la comisión sea paritaria.

Así, aunque desde IU se reconoce que no es labor de la Diputación interferir en las competencias del Poder Judicial, "sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de trascendencia ya que la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación". "Si no hay consentimiento hay violencia", señalado la iniciativa.

OTRAS MOCIONES APROBADAS

Por otro lado, según han informado desde IU a través de un comunicado, la comisión especial de Cuentas y Desarrollo Económico de la Diputación ha aprobado una moción de Izquierda Unida para que el equipo de gobierno cubra las necesidades de personal que de solución a las demandas de los pueblos, como son delineantes, abogados, arqueólogos y técnicos para la redacción de los planes locales.

Este acuerdo se ha tomado por unanimidad, mientras que la petición de instar al Gobierno Central a la eliminación de la tasa de reposición en la administración pública y que permita la contratación de personas, ha sido desestimada con los votos en contra de PP y Ciudadanos.

Por otro lado, Izquierda Unida ha visto también aprobada en esta comisión una moción para que los autobuses de línea interurbanos que acceden a Ronda puedan parar en el nuevo Hospital Comarcal, si bien el PSOE se ha abstenido.

Por último, todos los grupos políticos de Diputación han apoyado otra iniciativa de IU para la eliminación del tendido eléctrico en los Reales de Sierra Bermeja.