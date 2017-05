Dancausa pide a Carmena que se ponga a trabajar y no haga funciones que no le corresponden, tras la denuncia contra ella

Así lo ha manifestado Dancausa en relación a la demanda civil que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid contra Merca Ocio por el contrato que tiene suscrito con Mercamadrid.

"Creo que este Ayuntamiento debería ponerse a trabajar. Les hemos elegido para trabajar por Madrid y no cometer funciones que no les corresponde. Los encargados de controlar es la Cámara de Cuentas y la Oposición", ha criticado.

De este modo, ha criticado que se dediquen a buscar posibles "irregularidades" que saltan a la prensa sin apoyo. "Difamar es fácil pero probarlo es difícil. Que lo demuestren porque hacen daño a la honradez de las personas. No es su función. Su función es gobernar. En dos años en Madrid, no tienen mucho de qué felicitarse. Conozco su gestión y no hay nada llamativo", ha dicho.