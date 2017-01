DISCAPACIDAD. LAS UNIVERSIDADES DE ZARAGOZA APUESTAN POR LA ACCESIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Gracias a sendos convenio suscritos por Fundación ONCE con la Universidad de Zaragoza y la de San Jorge. Las universidades de Zaragoza reafirmaron este lunes su apuesta por la accesibilidad y la inclusión social de las personas con discapacidad con la firma de sendos convenios de colaboración suscritos por Fundación ONCE con la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge.

El acuerdo con la Universidad de Zaragoza, rubricado por José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y José Antonio Mayoral, rector de dicha universidad, pretende intensificar la colaboración entre ambas entidades para facilitar la inserción de las personas con discapacidad en el ámbito universitario y, posteriormente, en el laboral.

De esta forma, el convenio prevé la colaboración de la Universidad de Zaragoza y Fundación ONCE en ámbitos como el asesoramiento mutuo para la realización de estudios y puesta en marcha de proyectos, el desarrollo de acciones conjuntas de formación, el impulso de proyectos de investigación, formación y transferencia y la supresión de barreras para el estudio y la inclusión laboral.

Relacionado con la inclusión laboral, figuran acciones formativas, de promoción de la movilidad trasnacional o de colaboración en programas de becas entre Fundación ONCE y otras entidades.

Dos de estos programas de ayudas son el denominado ‘Becas Oportunidad al Talento’, en el que Fundación ONCE ofrece becas para hacer prácticas laborales, de movilidad internacional, máster y posgrado, y el de Fundación ONCE con CRUE Universidades Españolas que, gracias al apoyo del Fondo Social Europeo, otorga becas remuneradas para la realización de prácticas en empresas.

SAN JORGE

Por su parte, el convenio entre Fundación ONCE y la Universidad San Jorge de Zaragoza lo rubricaron Martínez Donoso y Carlos Pérez, rector de la mencionada universidad, con el objetivo de mejorar la igualdad de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria.

En concreto, el acuerdo se propone trabajar en aspectos destinados a la mejora de la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, inclusión social y fomento de la empleabilidad de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria.

Dentro de este marco de colaboración, las dos entidades impulsarán actividades conjuntas de carácter formativo en relación a la igualdad de oportunidades, eliminación de barreras y sensibilización educativa, con el fin de promover una mayor accesibilidad de los jóvenes con discapacidad a la universidad.

Además, las dos partes contribuirán a la difusión de ofertas de empleo y creación de plataformas, instrumentos y programas inclusivos dirigidos a personas con discapacidad.

