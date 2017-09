DISCAPACIDAD. OVIEDO ACOGE LA JORNADA ‘DISEÑANDO CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS’

- Organizada por Fundación ONCE, en colaboración con Fundación ACS, Ayuntamiento de Oviedo, Cermi, Cermi Asturias y el Colegio de Arquitectos de Asturias. Oviedo acoge este miércoles la jornada ‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas’, organizada por Fundación ONCE en colaboración con la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Oviedo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), CERMI Asturias y el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

El objetivo de este encuentro es analizar las medidas que se pueden poner en marcha para lograr que las localidades de todo el país sean accesibles a todas las personas, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

En esta línea, el foro pretende también ayudar a difundir buenas prácticas desarrolladas en el urbanismo, la edificación, la movilidad y los servicios públicos en general, y en los servicios turísticos, en particular, en ciudades y pueblos.

Asimismo, se propone conocer el porqué y para qué de algunos de los criterios técnicos más usuales que la normativa no explica, con la finalidad de poder pensar en alternativas cuando no puedan aplicarse de forma directa.

Está previsto que la jornada cuente con la participación de Manuel Antonio Lorenzo Álvarez, agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Oviedo, y que en su apertura intervengan Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos del Principado de Asturias; Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias, y Aitana Martínez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias.

Entre las conferencias previstas en el programa del encuentro figuran las tituladas ‘Accesibilidad, movilidad y seguridad vial. Cambio de actitud’, que pronunciará Carmen Fernández, arquitecto técnico del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y ‘Ocio y tiempo libre inclusivos. Oportunidades de negocio,’, moderada por Carmen García, coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias.

Igualmente, el encuentro servirá para hablar sobre comunicación sensorial y cognitiva y para exponer buenas prácticas en accesibilidad tales como los juegos infantiles inclusivos o la ruta inclusiva ‘Renacimiento del sur: Jaén, Úbeda y Baeza’.

