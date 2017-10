MADRID. TRECE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL HARÁN PRÁCTICAS FORMATIVAS EN LA COMUNIDAD

-La Comunidad y Envera firman un convenio para promover la inserción laboral de estas personas. Los consejeros de Justicia y Presidencia y Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido y Carlos Izquierdo, respectivamente, y el presidente de Envera (Asociación de Empleados de Iberia padres de personas con discapacidad), José Antonio Quintero, firmaron hoy un convenio para promover la inserción sociolaboral de este colectivo.

En un primer momento, 13 personas realizarán prácticas en las consejerías de Presidencia y de Políticas Sociales. El objeto del convenio, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de prorrogarlo hasta cuatro años más, es la realización de prácticas formativas de personas con discapacidad intelectual con el fin de promover su inserción sociolaboral.

Con esta iniciativa, se busca el entrenamiento en destrezas y habilidades que complementen la formación y promuevan actitudes positivas para la participación social y desarrollo profesional de las personas participantes.

Las prácticas tendrán una duración máxima de tres meses, con una jornada semanal que no podrá superar las 20 horas y dado el carácter formativo y de inserción laboral, los participantes no percibirán contraprestación económica alguna por las actividades que realicen, ni tendrán relación laboral con la Comunidad de Madrid.

Asimismo, los participantes no podrán asumir responsabilidades profesionales ni ocupar puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. El presidente de Envera calificó de “ejemplar” esta iniciativa y dijo que es una muestra de que “los prejuicios se pueden derribar”.

Garrido declaró, tras la firma del convenio, que estos 13 “chavales podrán trabajar” en las citadas consejerías y dijo que “lo hacemos porque creemos que tenemos que apostar por la inclusión”. Además, añadió, “las administraciones tenemos que dar ejemplo en la inclusión de estas personas”.

“Hoy es un día emocionante para estas consejerías y también para Envera”, añadió Garrido, quien destacó que “ponemos nuestro granito de arena para que tengan un proceso formativo que permita que en el futuro tengan también una inclusión total en el puesto de trabajo, que será en la Administración o en cualquier otra empresa”.

INTEGRACION E INCLUSION

Por su parte, Carlos Izquierdo explicó que “de manera inmediata” se incorporarán siete personas con discapacidad a su departamento y se refirió a la la importancia de la coordinación entre las administraciones y la iniciativa social o privada, con el fin de colaborar en actuaciones cuyo objetivo es lograr el mayor bienestar social y desarrollo integral de las personas más vulnerables.

Elogio la labor de Envera y dijo que “sé que atendéis anualmente a 2.500 personas con diversidad funcional en vuestros diversos centros asistenciales y que contáis con casi 700 trabajadores, de los cuales más de 500 son personas con discapacidad y no me cabe ninguna duda de que son unos maravillosos profesionales y a quiénes quiero transmitir un enorme saludo”.

Explicó que, a partir de ahora, se creará una crearemos una comisión mixta de seguimiento “que se responsabilizará de la puesta en marcha y proceso de designación de las distintas unidades de la Comunidad de Madrid en las que se desarrollarán las prácticas, el seguimiento y la evaluación de las acciones, así como de resolver problemas de interpretación que pudieran presentarse”.

A su juicio, “la mejor herramienta de las políticas sociales es la creación de empleo, generando las condiciones necesarias para facilitar la igualdad de oportunidades y erradicar cualquier tipo de discriminación”.

Dijo que la Comunidad de Madrid cuenta con la mayor tasa de actividad de personas con discapacidad de toda España, con un 42,8%, nueve puntos por encima de la media nacional, según el último estudio de Empleo de las Personas con Discapacidad publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

