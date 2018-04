DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTE EN MÁLAGA DOS CURSOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comenzó a impartir este lunes en Málaga un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y otro curso de empleado del servicio de limpieza de habitaciones, ambos para fomentar el empleo de las personas con discapacidad.



El curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, al que asisten 15 personas con discapacidad y que tiene una duración de 430 horas lectivas, se impartirá hasta el 31 de julio. Está dividido en los siguientes módulos: ‘Técnicas administrativas básicas de oficina’, ‘Operaciones básicas de comunicación’, ‘Reproducción y archivo’ y ‘Prácticas profesionales no laborales’.

Por su parte, el curso de empleado del servicio de limpieza de habitaciones, al que también asisten 15 personas con discapacidad y que tiene una duración de 75 horas lectivas, se impartirá hasta el 27 de abril. El curso está dividido en los siguientes módulos: ‘Procedimiento del servicio de habitaciones y zonas comunes nobles y espacios públicos’, ‘Procedimientos internos de gestión’, ‘Calidad del servicio y atención al cliente’, ‘Servicio de lencería y lavandería’ y ‘Prevención de riesgos laborales’.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Estos cursos se enmarcan en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



