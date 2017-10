DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTE EN BARCELONA TRES CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, inició este lunes en Barcelona tres cursos de formación para el empleo para personas con discapacidad.

Se trata de un taller de habilidades personales y sociales al que asisten 15 personas con discapacidad, otro de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinaria al que asisten también 15 personas con discapacidad y, por último, otro curso de iniciación al trabajo en el sector servicios al que asisten 12 personas con discapacidad.

El curso de habilidades personales y sociales consta de 140 horas lectivas, se imparte hasta el próximo 16 de noviembre y está dividido en los siguientes módulos: acuerdo normativo; atención; control emocional y relación; comunicación verbal y no verbal; identificación de sentimientos y estados emocionales; reestructuración cognitiva; autoconcepto positivo; asertividad, resolución de conflictos y toma de decisiones.

El curso de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinaria es de 120 horas lectivas, se imparte hasta el próximo 24 de noviembre y está dividido en los siguientes módulos: aplicación de normas y condiciones higiénico sanitarias en restauración; aprovisionamiento de materias primas en cocina; preelaboración y conservación culinaria.

Por último, el curso de iniciación al sector servicios es una acción formativa de 325 horas lectivas que se imparte hasta el próximo 2 febrero y está dividida en los siguientes módulos: autonomía personal; la empresa y su entorno; soporte específico en el ámbito de los servicios; prácticas específicas; seguridad e higiene en el trabajo y técnicas de inserción laboral.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso