DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTE EN TOLEDO UN CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado a impartir este lunes en Toledo un curso de actividades auxiliares de comercio al que asisten 15 personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 270 horas lectivas se imparte hasta el próximo 23 de noviembre y está dividida en los siguientes módulos: operaciones auxiliares en el punto de venta; preparación de pedidos; manipulación y movimiento con transpalés y carretillas de mano; atención básica al cliente y prácticas profesionales no laborales.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



