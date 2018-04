DISCAPACIDAD. GALICIA YA TIENE UN PROTOCOLO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

La comunidad educativa gallega tiene a su disposición desde ayer un protocolo para la atención educativa del alumnado con el síndrome de Down o con discapacidad, un amplio manual que recoge orientaciones específicas para conseguir una mejor atención en el proceso de escolarización y de aprendizaje de los niños que presentan esta característica.



Según informó la Xunta, en Galicia el 91,9% del alumnado con necesidades específicas está escolarizado en centros comunes. Señala el Ejecutivo gallego que esto exige de un esfuerzo por parte del conjunto de la comunidad educativa para construir espacios participativos y accesibles, de integración, de inclusión y de convivencia que permitan eliminar todo tipo de barreras.

El consejero de Educación, Román Rodríguez considera que la formación del profesorado es uno de los pilares para conseguir este objetivo. A día de hoy, 135 centros educativos cuentan con un plan de formación en centros con línea específica de escuela inclusiva y atención a la diversidad. Además, el cien por cien de las actividades de formación que se realizan en los centros cuentan con un módulo específico en convivencia, inclusión e igualdad, con un total de 780 horas lectivas realizadas en lo que va de año, que fueron superadas por más de 9.000 profesores.

En el caso del 'Protocolo Down', se establecen una serie de pautas específicas para la atención educativa la estos niños que abarca cuestiones como la organización interna del propio centro, orientaciones metodológicas y de aula, medidas curriculares, seguimiento del alumnado y orientaciones para las propias familias.

En lo que se refiere a la organización interna de los centros, se buscará la estabilidad del profesorado que atiende a estos alumnos, y se potenciará la figura del tutor como profesional de referencia tanto para el alumno como para el resto del equipo docente y de la propia familia. Además, se promoverá la participación del alumnado en todas las actividades de grupo dentro y fuera del aula, y se pondrán en valor y se le dará visibilización a situaciones de éxito.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El documento recoge una serie de orientaciones metodológicas sobre la comunicación en el aula; sobre la adaptación de los ritmo de trabajo en función de la especificidad de cada caso; sobre la presentación de los contenidos y materiales de aprendizaje en las distintas modalidades sensoriales (imágenes, gráficos, dibujos, pictogramas,...), y sobre las normas (responsabilidad en el cuidado de material, por ejemplo), entre otros.

Además, para mejorar la autoestima del alumno, se primará la valoración del esfuerzo sobre otros aspectos académicos y se aboga por la interpretación flexible del currículo, con una programación en el aula que se adapte a las características del conjunto del estudiantado, y que cuente con los recursos y apoyos necesarios para la participación integral y efectiva del alumno que síndrome de Down en la dinámica de la clase.

Para eso se recomienda la aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean flexibles, participativas y creativas; y propiciar situaciones centradas en las potencialidades del alumnado. En esta línea es importante aprovechar las múltiples posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En aquellos casos en los que estas adaptaciones no sean suficientes, la legislación prevé medidas extraordinarias como la adaptación curricular.

El protocolo recoge unos apartados específicos sobre la evaluación y el seguimiento del alumnado en los que se establece prestar especial atención a la evaluación inicial de cada alumno con el fin de determinar su nivel de competencia y, de este modo, poder elaborar una programación específica de aula atendiendo a su nivel de desempeño. Se trata de personalizar la evaluación adaptándola a las peculiaridades de los niños y asegurando su concordancia con la metodología de aprendizaje.

En cuanto a las acciones de seguimiento, se establece una evaluación trimestral en la que se valoren las medidas de atención a la diversidad que está recibiendo el alumno en cada caso.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso