DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y FORD PRESENTAN EN VALLADOLID ‘FORD ADAPTA’ PARA QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRUEBEN COCHES ADAPTADOS

- La nueva edición contará con la colaboración de varios trainers paralímpicos. Fundación ONCE y Ford España presentaron este viernes en Valladolid ‘Ford Adapta’, un programa a través del cual las personas con discapacidad pueden probar un vehículo adaptado antes de comprarlo.

El acto contó con la presencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, Pablo Rodríguez; el presidente y consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán; la presidenta del Consejo Territorial de ONCE de Castilla y León, Aránzazu Casado, y el delegado Territorial de ONCE de Castilla y León, Ismael Pérez.

FACILITAR LA MOVILIDAD

En su presentación en Valladolid Jesús Alonso se felicitó por el inicio de esta cuarta edición de un proyecto “en el que vamos de la mano de Fundación ONCE desde el principio y muy orgullosos de esta colaboración”.

Según dijo, el objetivo de ambos es facilitar la movilidad de las personas. “Ese es nuestro objetivo desde que nació Ford, y seguimos haciéndolo, cada vez con más atención para no excluir a nadie y para hacer la vida más fácil también a aquellas personas con algún problema de movilidad”, indicó.

Por su parte, Alberto Durán recalcó el éxito de este proyecto conjunto en el que colaboran las administraciones públicas y el mundo empresarial, y que supone acercar a los usuarios la mayor flota de vehículos accesible para que la autonomía personal sea una realidad.

Según Durán, 'Ford Adapta' “va a hacer mucho más cómodo, accesible, fácil y digno a las personas con movilidad reducida el que puedan superar las barreras para acceder a un automóvil en igualdad de condiciones que el resto de personas”.

NUEVO TOUR

‘Ford Adapta’ arranca en Valladolid un nuevo tour de este programa que nace de la colaboración entre Ford España, su Red de Concesionarios y Fundación ONCE y que recorrerá diversas ciudades españolas a lo largo de 2017. Desde 2014 permite a personas con discapacidad o movilidad reducida acceder a la prueba de vehículos adaptados, una oportunidad en la que Ford y Fundación ONCE son pioneras.

A su paso por Valladolid, y en el resto de ciudades a las que llegará el tour, la gama de vehículos incorporará por primera vez unidades de Kuga y Courier, además de Transit, Custom y Connect, estos dos últimos homologados para ofrecer servicio de EuroTaxi.

'TRAINERS PARALÍMPICOS'

Como novedad, la edición 2017 de 'Ford Adapta' contará con la colaboración de varios 'trainers paralímpicos', que ofrecerán charlas motivacionales para hacer llegar al público sus historias de superación y sus experiencias, en las ciudades donde está previsto que se desarrolle el tour.

Se trata del programa ‘Trainers Paralímpicos’, enmarcado en el Plan Adop Empleo Proad y que desarrolla Fundación ONCE junto al Comité Paralímpico y el Consejo Superior de Deportes. Persigue facilitar la incorporación al mercado laboral de los deportistas paralímpicos que ya han finalizado su andadura en la alta competición.

En esta ocasión la charla corre a cargo de Marta Arce y tendrá lugar a las 18.30 horas en el Concesionario Autofor situado en la Avenida de Gijón de Valladolid.

Los vehículos de la gama 'Ford Adapta' cuentan con distintas modificaciones que permiten cubrir las necesidades del 80 por ciento de las personas con discapacidad autorizadas a conducir. Pero además, gracias al uso de las tecnologías Ford, estos vehículos disponen de sistemas de ayuda extra para los conductores, como el sistema asistido de aparcamiento, el de detección de obstáculos o el control por voz.

La Red de Concesionarios de Ford también se ha involucrado en el programa 'Ford Adapta', con la colaboración de Fundación ONCE, trabajando en la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y la especialización de sus empleados. Esta formación especializada y continua tiene como objetivo facilitar una experiencia de compra y de posventa personalizada que ayude a los clientes a determinar las adaptaciones y el vehículo que mejor se ajustan a sus necesidades, su discapacidad o movilidad reducida.

ASISTENCIA PERSONAL

Desde su lanzamiento en 2014, casi 8.000 personas con discapacidad propietarias de vehículos han solicitado 'Ford Protect Adapta', un programa de servicios que ofrece cobertura todos los días del año e incluye servicios como asistente personal 24 horas, ayuda personal a domicilio, asistencia médica, jurídica e informática, asistencia sobre ayudas y subvenciones o incorporación a bolsa de empleo, entre otros.

Además, el programa cubre tanto al propietario del vehículo como al resto de su familia (titular, cónyuge o pareja, hijos y padres del titular).

