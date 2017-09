DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y FORD PRESENTAN EN ALMERÍA ‘FORD ADAPTA’ PARA QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRUEBEN COCHES ADAPTADOS

Fundación ONCE y Ford España presentaron este lunes en Almería ‘Ford Adapta’, un programa gracias al que las personas con discapacidad pueden probar un vehículo adaptado antes de comprarlo.

El acto contó con la presencia de Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería; Gema Pozo Arenas, consejera territorial de ONCE Andalucía; José Pérez, gerente de Comunicación Corporativa de Ford España, y Ramón Balazota, gerente del Concesionario Ford Indamóvil.

En su intervención, el alcalde mostró su satisfacción por el hecho de que se haya elegido Almería para presentar vehículos que mejorarán la calidad de vida de personas con discapacidad.

Por su parte, Gema Pozo, en nombre de la ONCE y su Fundación, recalcó el éxito de este proyecto conjunto en el que colaboran las administraciones públicas y el mundo empresarial, y que supone acercar a los usuarios la mayor flota de vehículos accesible para que la autonomía personal sea una realidad.

Por último, José Pérez, en representación de Ford España, recalcó el objetivo de este proyecto en el que, dijo, su empresa va “de la mano de Fundación ONCE” con el fin de facilitar la movilidad de las personas. “Ese es nuestro objetivo desde que nació Ford, y seguimos haciéndolo, cada vez con más atención para no excluir a nadie y para hacer la vida más fácil también a aquellas personas con algún problema de movilidad”.

‘Ford Adapta’ nace de la colaboración entre Ford España, su Red de Concesionarios y Fundación ONCE y está recorriendo diversas ciudades españolas a lo largo de 2017. Desde 2014 permite a personas con discapacidad o movilidad reducida acceder a la prueba de vehículos adaptados, una oportunidad en la que Ford y Fundación ONCE son pioneras.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso